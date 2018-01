Aleksandar iz BB-a znao je za rupu u zakonu i iskoristio je to

Hrvatsko izdanje reality showa Big Brother tek je počelo, a već se dogodio skandal. Aleksandar Neradin, grobar iz Makarske, izbačen je nakon samo jedne prospavane noći u kući Big Brothera.

Produkcija emisije otkazala je 32-godišnjem Aleksandru suradnju nakon saznanja da je optužen za pedofiliju i da se protiv njega vodi sudski postupak na Županijskom sudu u Rijeci. Iako je jedan od uvjeta ulaska u show taj da kandidati nisu kazneno gonjeni ni pravomoćno osuđivani, Alen je to uspio skriti produkciji. U međuvremenu je RTL otkrio da je optužen za kazneno djelo iz stavka 5., iz članka 158. Kaznenog zakona, a on propisuje kažnjavanje spolnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 15 godina te je odlučio izbaciti ga iz emisije bez mogućnosti vraćanja.

“Neradin je potpisao ugovor s RTL-om, po kojem svi natjecatelji garantiraju da nisu kazneno gonjeni ni pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje odredbe, RTL ima pravo raskinuti ugovor što vrijedi i za Neradina”, priopćio je RTL. To je i jedina izjava koju su bili voljni dati iako nas je zanimalo kako je moguće da RTL nije uspio saznati da se protiv njega vodi kazneni postupak. No, neimenovani izvor objasnio nam je kako to nije bilo moguće iako svi kandidati koji ulaze u kuću moraju podastrijeti i potvrdu o nekažnjavanju. Neradin je to i učinio, no na potvrdi nije stajalo da je kažnjeno gonjen jer sudski procesi u kojima su žrtve maloljetnici ne mogu biti vidljivi na potvrdi.



– Taj je dio prema zakonu tajan, tako da nismo mogli znati prije unatoč temeljitoj provjeri sudskog registra. Neradin je znao za tu nelogičnost ili bolje rečeno rupu u zakonu prema kojoj se ne štite samo maloljetne osobe nego i okrivljenici te nam nije rekao. Išao je logikom ako prođe, prođe – kaže izvor.