Beyonce i Jay Z nisu prodali dovoljno karata za koncert pa su napravili ovo

Najpoznatiji glazbeni par Beyonce i Jay Z krenuli su na zajedničku turneju, a navodno interes za njihovim koncertima nije baš onakav kakvom se najmoćniji glazbeni par nadao.

Uoči koncerta u Glasgowu nisu prodali previše karata i zato su brzo smislili način kako popraviti to. Prije početka koncerta odlučili su podijeliti karte obožavateljima i to u parku u blizini mjesta gdje se koncert održavao. To su na društvenim mrežama potvrdili brojni obožavatelji, prenosi The Sun.

Cijena karata se kretala od 400 kuna do 3 700 kuna što je očito bilo previše za njihove obožavatelje, a glasnogovornik para nije komentirao zašto su se karte dijelile besplatno.