Beckhamovi na odmoru u Crnoj Gori imaju cijeli popis bizarnih zahtjeva

Beckham family in Sveti Stefan 🇲🇪. @victoriabeckham @davidbeckham @cruzbeckham @brooklynbeckham #whatisee #bbwhatisee #montenegro #whatiseebrooklynbeckham #victoriabeckham #davidbeckham #cruzbeckham #beckham #brooklynbeckham #romeobeckham #harperbeckham #svetistefan #fashion #celebrity #style #vogue #London #celebritystylist #beckhamfamily #poshandbecks #wimbledon #serbia #dailymail #beckham #tennis #djokovic #novakdjokovic #rolandgarros #nole

A post shared by Brooklyn Beckham (@brooklyn.beckhamfan) on Jul 15, 2018 at 2:54am PDT