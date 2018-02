Otkako glumim, imam više obožavateljica

“Oduvijek sam sanjao o karijeri nogometaša. Zaljubio sam se u loptu prije nego što sam prohodao, a roditelji su to ubrzo shvatili, pa su me već kao petogodišnjaka vodili na nogometne terene, ali i utakmice. Ni u najluđim snovima nisam mislio da ću postati glumac i živjeti od toga”, kaže 41-godišnji Arturo Carmona, kojeg trenutačno gledamo u ulozi Antonija u telenoveli “Zaljubljena u Ramóna”, koja se prikazuje na Prvom programu HRT-a.

“Igrao sam nogomet do 2005. godine, a onda se sve naglo promijenilo. Zapravo je sve počelo 2002. godine, kada sam sudjelovao u meksičkom ‘Big Brotheru’. Bio je to početak mog ulaska u show business”, otkriva Arturo, koji je glumački debi ostvario u seriji “Dvoboj strasti”, koja se prije desetak godina prikazivala na državnoj televiziji.

“To je bila mala uloga i nitko me tada još nije doživljavao kao glumca. Mislim da sam veću popularnost stekao nakon uloge u sapunici ‘Skrivena istina’ jer sam nakon toga počeo dobivati sve više ponuda. Isprva sam mislio kako ću prihvatiti još samo jednu ponudu i pozdraviti se s glumom, no ispalo je da je to bio tek početak moje karijere na malim ekranima”, otkriva markantni glumac, koji je mamio ženske uzdahe na nogometnom terenu, a mami ih i sada u muževnim ulogama.

“Moram priznati da više obožavateljica imam otkako glumim. To je vjerojatno zato što žene ne prate toliko sport, pa me tada nisu doživljavale”, kaže glumac čija je prva javna veza bila s glumicom Jacqueline Bracamontes.

“Obožavam njezinu gustu, bujnu kosu i predivan osmijeh. Tko bi joj odolio kad se nasmije”, rekao je tada glumac, no njegova veza s kolegicom ipak nije potrajala. Ubrzo nakon prekida, 1998. godine upoznao je, kako je tada rekao, ženu svojih snova – Aliciju Villarreal, iza koje je već bio jedan brak.

“Upoznali su nas zajednički prijatelji u jednom baru. Počeli smo izlaziti i iste smo se godine vjenčali. Ona je prekrasna žena sa smislom za humor, uvijek pozitivna i vesela”, rekao je Carmona, koji je u travnju 1999. godine s pjevačicom dobio kćerkicu Melanie.

“Kada sam dobio Melanie, mislio sam da sam osvojio svijet. Mislim da je to najljepši trenutak u životu svakog čovjeka. Ona je moje najveće blago, a supruga i ja pokušavamo svaku slobodnu sekundu provesti s njom”, otkrio je, no obiteljska sreća nije dugo potrajala. Supružnici su se odlučili rastati 2001. godine, a među razlozima rastave bio je i taj što je Alicia našla drugog muškarca, kako se nagađalo. Ni Arturo nije dugo tugovao, pa je već nakon tri mjeseca započeo vezu s glumicom i pjevačicom Aracely Arámbula. Par se često mogao vidjeti u večernjim izlascima i večerama, a nakon 11 mjeseci veze Arthuro je ostavio Aracely zbog bivše Miss Universe i glumice Alicije Machado.

“Bili smo zajedno osam mjeseci, ali shvatili smo da smo previše različiti, pa smo odlučili da će svatko krenuti svojim putem”, rekao je glumac.

Unatoč propalom braku i vezama, nije prestao vjerovati u ljubav, koja mu se ponovno dogodila s modnom dizajnericom Sonijom Treviño.

“Najsretniji sam kad sam s tobom. Volim te svim svojim srcem”, napisao je na Instagramu ispod njihove zajedničke fotografije, a slatkih riječi nije nedostajalo ni s njezine strane.

“Naša je ljubav bezuvjetna. Obožavam te”, napisala je ona.

“Najsretniji sam kada nakon napornog dana dođem doma, gdje me čeka Sonia. Volimo šetnje prirodom, ponekad zajedno idemo u teretanu, a ponekad se samo zaključamo i imamo dugačke filmske maratone s ogromnom zdjelom kokica u rukama”, zaključio je glumac.