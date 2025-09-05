Antonija u suzama! Nakon svađe se požalila treneru Edi: 'Odrasli ljudi se ne prepiru'

Početkom ovog tjedna s emitiranjem je počela deveta sezona showa 'Život na vagi'. Kandidati su se upoznali te podijelili u timove i započeli zajednički život, a već je došlo i do prvih nesuglasica. Tema svađe bio je raspored za kuhanje, a najglasnije su bile Tamara i Antonija. Tijekom razgovora o podjeli poslova, Zvonimir je preuzeo inicijativu i počeo objašnjavati plan, no kad je Antonija pokušala nešto reći, sasječena je u startu. "Ti šuti!", rekao joj je Zvonimir, što je pokrenulo burnu reakciju. Antonija se ustala, vidno uzrujana: "Kad mi netko kaže da šutim, neću ti šutjeti! Takve stvari me nerviraju."

Kasnije je, kroz suze, potražila podršku kod trenera Ede. "Nervira me ovo neslaganje," rekla mu je drhtavim glasom, ne skrivajući koliko je povrijeđena. Edo ju je smireno saslušao, pitajući što se točno dogodilo. "Zvonimir mi je rekao da šutim," objasnila je. "Možda si ga prekinula?" pitao je Edo. "I on je mene prekinuo!" - uzvratila je Antonija. Trener Edo pokušao je spustiti tenzije, ali i jasno postavio granice ponašanja: "Odrasli ljudi se svađaju, prepiru... Takvom razgovoru nema mjesta. Tako se nikad nije radilo u 'Životu na vagi'."

Podsjetimo, sve je započelo kad su se neki kandidati požalili da stalno isti kuhaju i čiste, dok drugi, prema njihovim riječima, izbjegavaju obaveze. "Došla sam ovdje trenirati i skidati kile, a ne biti po cijele dane u kuhinji", rekla je Tamara. Situacija je eskalirala pred cijelom ekipom, a zaiskrilo je najviše između nje i Antonije, koja je pokušala objasniti: "Mogli smo se dogovoriti prije..." Nije stalo samo na tome. "Bila si ovdje prošle godine, znaš kako sve funkcionira!", uzvratila je Tamara.

U izjavi za kameru Tamara je priznala kako je frustrira što Antonija izbjegava zajednički rad: "Kad god prođe, samo se smije, ne pita treba li pomoć. A danas govori 'zašto me ne pitate za savjet'... Tu smo svi zajedno." Nakon napete razmjene, kandidati su pokušali uspostaviti sistem rotacije za kuhanje i čišćenje, no tenzije su već bile izbačene na stol.

Inače, u ovoj sezoni voditeljsku ulogu preuzela je Antonija Blaće, a treneri su i dalje Mirna i Edo. Vratili su se timovi te imamo crveni i plavi tim, a u show je ušlo 16 novih kandidata i Ivica i Antonija iz prošle sezone.