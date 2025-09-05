Naši Portali
USTRAJE U ZDRAVOM ŽIVOTU

Nina Martina Korbar u 'Životu na vagi' je izgubila 40 kg, a sada je pokazala zavidnu liniju u ljetnoj haljini

05.09.2025.
u 09:00

Ubrzo nakon objave, ispod fotografije su se zaredali brojni komplimenti i emotikoni srca

Ninu Martinu Korbar gledatelji su upoznali u trećoj sezoni showa "Život na vagi" u kojem je izgubila čak 40 kilograma. Nakon showa je nastavila sa zdravim navikama i redovito vježba kako bi održala fit figuru. Sada je na Instagramu objavila fotografiju u ljetnoj haljini i ova objava nikoga nije ostavila ravnodušnim. Odjevena je u dugu bijelu haljinu s upečatljivim plavim cvjetnim uzorkom, puf rukavima i diskretnim prorezom koji dodatno naglašava njezinu ženstvenost, napisala je: "Zadnji trzaji ljeta". 

Njezini pratitelji, koji vjerno prate svaki njezin korak, nisu štedjeli na lijepim riječima. Ubrzo nakon objave, ispod fotografije su se zaredali brojni komplimenti i srca. "Ova haljina mi je brutalna. I ti si lijepa naravno", samo je jedan od komentara. Prije dvije godine Martina je na Instagramu objavila svoje fotografije iz vremena kada je vodila tešku borbu s viškom kilograma i stavila je noviju fotku i otkrila je kako je njezina borba s kilogramima trajala 13 godina.

- Prije 9 godina sam na ovoj lijevoj fotki bila ja, a danas sam na ovoj desnoj fotki ja. Moja najveća borba sa kilama je trajala 13 godina, a zadnjih 5 godina ona je i dalje tu, ali na drugačiji način. 13 godina sam pronalazila načine kako, ubijala sam se psihički, fizički, emotivno, uskraćivala sam si život i onda sam napokon pronašla put i shvatila - trebam promijeniti svoj način razmišljanja i način na koji živim život. Prije 5 godina sam uspjela ostvariti svoj veliki cilj, a to je promijeniti glavu i doći na kilažu koja je normalna - pod normalna mislim da mogu kupovati odjeću na normalnim odjelima u svim dućanima i da sam agilna, samopouzdana i zdrava - napisala je.

U showu je upoznala Marija Mandić s kojim se i zaručila i zajedno su pokrenuli program vježbanja koji omogućava svima koji imaju višak kilograma da postignu rezultate kakve su postigli i njih dvoje. - Mario i ja smo otvorili teretanu @m2workout i pokrenuli Boutique program mršavljenja u kojem želimo biti vjetar u leđa svima vama kojima je potrebno pobijediti debljinu i naučiti kako promijeniti svoju glavu, kako smršaviti dugoročno i kako održavati dugoročno dobru figuru, zdravu prehranu i aktivan život - poručila je Nina Martina.

Našu zgodnu bivšu TV voditeljicu ne viđamo često, ali fotografi su je nedavno snimili s partnerom nakon dugo vremena
1/23

