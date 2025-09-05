Snježana Schillinger (54) objavila fotke na kojima je u badiću, uživa na Mljetu: Oprezni moramo biti da sačuvamo ovu divotu

Poduzetnica, dizajnerica i velika zaljubljenica u more, Snježana Schillinger, još jednom je dokazala zašto nosi titulu jedne od najzanimljivijih osoba na domaćoj javnoj sceni. Dok se ljeto polako bliži svome kraju, a temperature najavljuju dolazak jeseni, Snježana je odlučila iskoristiti posljednje zrake sunca za bijeg na jedno od, kako se čini, njoj najdražih mjesta na Jadranu – čarobni otok Mljet. Svojim je pratiteljima na Instagramu podarila seriju fotografija koje odišu slobodom, spokojem i dubokom povezanošću s prirodom, a sve je popratila dugačkim, emotivnim i iznimno inspirativnim opisom koji otkriva njezinu pjesničku dušu. U minijaturnom bikiniju životinjskog uzorka, opuštena na pješčanoj plaži Saplunara, Snježana je izgledala poput moderne sirene.

Ipak, ono što je ovu objavu učinilo posebnom jest njezin opširan i nadahnut tekst. Snježana je otvorila dušu i podijelila svoja razmišljanja o prolaznosti, o snazi prirode i o onim malim, ali dragocjenim trenucima koji životu daju smisao. "Survivor, survivors will always be survivors", započela je zagonetno na engleskom, dajući naslutiti da se iza njezine vedre vanjštine krije žena koja je prošla mnoge životne bitke i iz njih izašla jača. Ta rečenica odjekuje kao mantra žene koja se ne predaje, bilo da je riječ o poslovnim izazovima u svijetu mode i nautike ili o onim privatnim, životnim olujama. Nastavila je na hrvatskom, pjesničkim tonom: "Svako ljeto mi ostane taj jedan trenutak, moment koji me grije kroz jesenje kiše, koji me ‘drži’ u koji u svojoj mašti i snovima bježim, a to je ovaj trenutak spajanja sa prirodom!" Ovim je riječima savršeno sažela osjećaj koji mnogi od nas nose s ljetovanja – mentalnu sliku, miris ili zvuk koji postaje naše utočište tijekom ostatka godine.

Njezina ljubav prema Mljetu gotovo je opipljiva. U nastavku teksta, ona se obraća otoku kao živom biću, zahvaljujući mu na njegovoj neukrotivoj ljepoti. "Mljet, samo ostani takav, tvoje hridi, otvoreno more, valovi, nepregledne šume, nepristupačan teren štitio te stoljećima, štiti te i danas od devastacije!" U njezinim riječima osjeća se i doza aktivizma, poziv na očuvanje ovog jadranskog bisera. "E moj Odisej, nisi ni ti bio blesav pa te baš ovdje Nimfa namamila pa si iz rođene Grčke tu ‘zarobljen’ bio! Ma pazi molim te, pored opjevane Grčke on bira Mljet! Pored oslikane, islikane, naslikavane Grčke, oprosti mi Homere i ja biram Mljet!" Ovim simpatičnim i domoljubnim komentarom, Snježana je istaknula jedinstvenost hrvatske obale, stavljajući je čak i ispred kolijevke zapadne civilizacije. Njezina poruka je jasna: domaće je najljepše, a Mljet je raj na zemlji koji zaslužuje divljenje.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga

Osim divljenja prirodi, poduzetnica je iskazala i pohvale za upravljanje Nacionalnim parkom Mljet. "Oprezni moramo biti da sačuvamo ovu divotu, naša vlada je stvarno odlično organizirala @mljetnationalpark i divno je vidjeti da rade ovdje ljudi sa otoka, nadam se da imaju još planova kako sačuvati autentičnost, a zadržati ljude na otoku!" Time je pokazala i svoju društvenu osviještenost i brigu za održivi turizam i lokalnu zajednicu, što je rijetkost u objavama ovakvog tipa.

FOTO Sjećate li se ove atraktivne domaće voditeljice? Udala se za kanadskog hokejaša i rodila sina

Zaključno, nova objava Snježane Schillinger mnogo je više od obične ljetne fotografije. To je oda Mljetu, oda prirodi, oda životu i snazi žene koja zna kako uživati u svakom trenutku. Nakon ljeta ispunjenog druženjem s prijateljicama i poslovnim uspjesima, pronašla je svoj mir na osamljenoj plaži, podsjećajući sebe i sve nas da su najvrjednije stvari često one najjednostavnije – sunce na koži, šum valova i osjećaj pijeska pod prstima. Njezina poruka o "preživljavanju" i pronalaženju trenutka koji "grije" rezonira kao snažan podsjetnik da se nakon svake oluje isplati potražiti svoju mirnu luku. A za Snježanu, čini se, jedna od tih luka uvijek će biti čarobni, neukrotivi Mljet.