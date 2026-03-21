VIDEO Emu Branicu odluka publike snažno je dirnula: 'Srce mi je kao kuća, najradije bih vrištala'

TV osoba 2025. godine je Ema Branica! Odlučili su tako Večernjakovi čitatelji koji su Emi dodijelili najstariju i najprestižniju medijsku nagradu u Hrvata, Večernjakovu ružu, a televizijsku voditeljicu i reporterku ova odluka je potpuno zatekla i snažno dirnula. “Hvala vam! Baš sam iznenađena i jako uzbuđena, cijela se tresem”, rekla je odmah nakon proglašenja o nagradi koju je osvojila zahvaljujući svom zamijećenom radu u emisiji "Provjereno". Posebno je zahvalila i onima zbog kojih emisija postoji i traje. “Najviše bih zahvalila svim našim gledateljima, ali i vašim čitateljima, jer očito se preklapamo. Oni su zapravo razlog zašto naša emisija postoji, ali i zašto sam ja stalno na ekranu. Ljudi koji imaju neki problem odluče nam se javiti i onda se svi zajedno borimo protiv nepravde”, istaknula je.

Naglasila je i koliko joj znači odnos koji su izgradili s publikom. “Povjerenje koje gledatelji imaju prema ‘Provjerenom’ je nešto na što sam najponosnija. Srce mi je kao kuća upravo, najradije bih vrištala”, poručila je vidno emotivna i vesela Ema koja je istaknula i da će dugo slaviti ovu nagradu koju je osvojila u žestokoj konkurenciji koju su činili: voditeljica Antonija Blaće, voditeljica i novinarka Morana Kasapović, voditelj Joško Lokas i reporterka Martina Validžić.