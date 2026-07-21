Preminula je Olivera Katarina, velika zvijezda Jugoslavije. Tito ju je obožavao, a ona je prodavala svoj namještaj da plati račune

Srpski mediji javljaju kako je preminula Olivera Katarina, jedna od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije. Obitelj je potvrdila kako je nekadašnja glumica i pjevačica preminula u svojoj 87. godini života, a detalji komemoracije i sahrane bit će objavljeni naknadno.

Podsjetimo, prije nekoliko godina mediji su pisali kako je živjela u neimaštini i da je prodavala svoj namještaj kako bi mogla platiti račune. - Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti - rekla je Olivera u jednom intervju. O Oliveri je hvalospjeve svojevremeno pisao New York Times, Josipu Brozu Titu je bila jedna od dražih pjevačica, a njena najpoznatija uloga bila je u filmu "Skupljači perja" Aleksandra Saše Petrovića koji je osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Cannesu.

Osvajala je publiku i svojim glazbenim talentom, a o kakvom se talentu radi dovoljno govori i činjenica da je u čuvenoj francuskoj Olympiji nastupila 72 puta, a nakon jednog od tih koncerata slavni Salvador Dali je klečao pred Oliverom i divio se njezinom talentu i ljepotu. Ni Josip Broz Tito nije bio imun na njezin glas i ljepoti, a kako je upoznala Tita i kakav je susret imala s njegovom suprugom Jovankom ispričala je jednom prilikom u intervju.

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- Upoznala sam Tita kada sam snimala 'Nišku banju'. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo iza kamere i gledao me. Otpustio je kamermana kako bi me sam snimao. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Njemu se nije moglo reći 'ne - ispričala je Olivera i otkrila pojedinosti susreta s Jovankom. - Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: 'Evo ti je'. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno - kazala je u jednom intervju.