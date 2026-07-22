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NAKON AMERICANE

Marko Šapit otkrio kakva je Valentina Miletić izvan etera, njegov komentar izazvao brojne reakcije

Foto: HRT screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
22.07.2026.
u 14:22
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Posebno veliko HVALA ide Valentini, zato jer je 'mala' bila najveći FRAJER pored svih kaofrajera i upustila se sa mnom u ovu pustolovinu, skoro bez pitanja, bez traženja slobodnih dana, bez filozofiranja, samo sa velikom željom za radom, učenjem i suradnjom, a to je danas rijetkost!, emotivno je poručio Šapit

Nakon što se spustio zastor na Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi, na kojem je Španjolska podigla trofej, dojmovi se još uvijek zbrajaju. Jedan od onih koji su publici u Hrvatskoj donosili atmosferu s prvenstva bio je i poznati HRT-ov novinar i urednik Marko Šapit. Nakon završetka maratonskog projekta, Šapit se javio na Instagramu iz zgrade Hrvatske radiotelevizije kako bi podijelio svoje osjećaje. Uz seriju fotografija koje prikazuju nasmijana lica iz studija i opuštenu atmosferu sa završne proslave uz tortu, voditelj je izrazio duboku zahvalnost i ponos.

"Sad kad je i posljednji član ekspedicije SRETNO došao kući mogu na miru nešto napisati. Neopisivo sam PONOSAN na Americanu i projekt SP 2026 na HTV-u", započeo je Šapit svoju objavu. Osvrnuo se i na početne sumnje koje su pratile ovaj ambiciozni projekt. "Projekt u kojeg se nije puno vjerovalo, oko kojega je bilo puno upitnika, a čini se da je i više nego 'zadovoljio'", napisao je, zahvalivši od srca cijelom timu - od realizatora, produkcije i tehnike do brojnih gostiju, komentatora i novinara koji su sudjelovali u realizaciji.
U svojoj je objavi Šapit izdvojio jednu osobu kojoj je uputio posebnu zahvalu - svoju suvoditeljicu Valentinu Miletić, s kojom je više od 40 dana vodio specijalnu emisiju "Americana". Riječi koje joj je uputio pokazuju veliko poštovanje i istinsko partnerstvo koje se razvilo tijekom napornog rada, a mnoge je pratitelje posebno dirnula njegova iskrenost i način na koji je opisao njezinu profesionalnost.

"Posebno veliko HVALA ide Valentini, zato jer je 'mala' bila najveći FRAJER pored svih kaofrajera i upustila se sa mnom u ovu pustolovinu, skoro bez pitanja, bez traženja slobodnih dana, bez filozofiranja, samo sa velikom željom za radom, učenjem i suradnjom, a to je danas rijetkost!", emotivno je poručio Šapit, dodavši kako se nada da su gledatelji mogli osjetiti koliko je cijela ekipa uživala u svom poslu. Njegov je kompliment o "najvećem frajeru" izazvao brojne pozitivne reakcije i istaknuo sjajnu kemiju voditeljskog para.

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Da su gledatelji zaista prepoznali trud i energiju cijelog tima, potvrđuju i brojni komentari ispod objave. Reakcije su isključivo pozitivne, a mnogi su izrazili žaljenje što je emisiji došao kraj. "Odlični ste bili. Sad mi je baš sve čudno.. kad vas više nema...", napisala je jedna pratiteljica. "Sama Americana i organizacija je bila bolja od SP", poručio je drugi, dok su se pohvale nizale: "Bili ste top i baš sam uživala: u sadržaju, stručnosti i vizualno", "Bravo ekipa svaka čast", "Sada na zasluženi odmor, dragi sused :) uvijek profi i opusten u isto vrijeme".

Projekt "Americana" bio je središnja studijska emisija HRT-a za praćenje Svjetskog prvenstva, a kroz nju su Šapit i Miletić s gostima analizirali čak 104 utakmice najvećeg nogometnog turnira u povijesti. Nakon više od mjesec dana svakodnevnog rada, Šapit je za kraj poručio: "Sad malo (puno!) odmora, pa onda novi izazovi!"

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Ključne riječi
showbiz Valentina Miletić Marko Šapit

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