Posebna fotografija Lane Radeljak s bakom: Emotivnom porukom obilježila tužnu godišnjicu

Na prvu godišnjicu smrti svoje bake Tereze Begović, njezina unuka Lana Radeljak objavila je na Instagramu njihovu zajedničku fotku iz perioda kada je Lana bila mala djevojčica. "Baka fališ neopisivo", napisala je Lana uz ovu objavu. Njezina baka preminula je 22. srpnja prošle godine, a danas se emotivnom posvetom svoje majke, prisjetila i Lanina teta Mia Begović. "Godinu dana nedostajanja i tuga zakriljena vječnom povezanošću ljubavi", napisala je Mia u objavi na Instagram storyju. Emotivna je bila i njezina objava prije godinu dana kada je na društvenim mrežama objavila tužnu vijest o odlasku voljene majke.

"Mami moja, 3.10.1935.-22.7.2025. Otišla si tiho, ali znam da nisi sama – anđeli te čuvaju sada, baš kao što si ti cijeli život čuvala nas. Tvoja dobrota i ljubav bili su dar svima koji su te poznavali, a meni si bila sve – mama, prijatelj i najveća podrška. Zauvijek ćeš biti u mom srcu, a ja ću u svakoj molitvi šaptati anđelima da te maze i paze, kao što si ti mazila i pazila mene. Volim te beskrajno Tvoja Mia - napisala je tada Mia Begović uz fotografiju na kojoj je s majkom i kćeri Majom Lenom.

Foto: Instagram

U jednom intervju Mia je jednom prilikom govorila o svom odnosu s majkom i usporedila ga s odnosom koji ona ima sa svojom kćeri. - Kad danas gledam odnos moje majke i mene te moj i Maje Lene, shvaćam koliko su različiti. Moja majka se cijelog života bojala, a ja se ne bojim za sebe i kćer, već živim svoj život i uživam. Maji Leni znam reći da život nema reprizu i zato neka se ne boji živjeti kako želi. Vjerujem u njezin izbor, pa i ako i jednog dana bude majka koju će ispunjavati odgajanje petero djece. Najvažnije je da bude sretna. Ja sam se za svoj mir između četiri zida napokon uspjela izboriti. Svih ovih godina tražila sam previše od sebe i drugih, a sad sam se konačno pomirila sa sobom - rekla je tada Mia.