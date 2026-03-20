VEČERNJAKOVA RUŽA

Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu 'Vrijeme je da mi glumci počnemo pričati svoje priče'

Zagreb: Ceremonija dodjele medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
20.03.2026.
u 21:59

Napravio sam ovu priču, koja je autobiografska priča i mislim da je to bilo dovoljno da već 350 izvođenja u dvije godine, preko 160 gradova širom svijeta, govori da mi glumci zaista imamo priče koje su vrijedne scene - poručio je Enis

Na 32. svečanoj dodjeli najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvata, Večernjakove ruže publika je statuu za glumačko ostvarenje godine odlučila dodijeliti Enisu Bešlagiću . Informacija je to koju su otkrili prezenteri Filip Juričić i Ružica Maurus koji su mu uručili nagradu.

"Napravio sam ovu priču, koja je autobiografska priča i mislim da je to bilo dovoljno da već 350 izvođenja u dvije godine, preko 160 gradova širom svijeta, govori da mi glumci zaista imamo priče koje su vrijedne scene. Tako i sve moje kolege, nekad smo se dosta krili iza tuđih tekstova, tuđih priča. Vrijeme je da mi glumci počnemo pričati svoje priče" poručio je  .

Za prestižnu nagradu u ovoj kategoriji borili su se Enis Bešlagić, Ozren Grabarić, Ksenija Pajić, Ana Marija Veselčić te Nina Violić i Filip Šovagović. Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.
Ključne riječi
Filip Šovagović Nina Violić Ana Marija Veselčić Ksenija Pajić Ozren Grabarić Enis Bešlagić Glumačko ostvarenje godine Večernjakova ruža showbiz

