Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu 'Vrijeme je da mi glumci počnemo pričati svoje priče'

Na 32. svečanoj dodjeli najstarije i najprestižnije medijske nagrade u Hrvata, Večernjakove ruže publika je statuu za glumačko ostvarenje godine odlučila dodijeliti Enisu Bešlagiću . Informacija je to koju su otkrili prezenteri Filip Juričić i Ružica Maurus koji su mu uručili nagradu.

"Napravio sam ovu priču, koja je autobiografska priča i mislim da je to bilo dovoljno da već 350 izvođenja u dvije godine, preko 160 gradova širom svijeta, govori da mi glumci zaista imamo priče koje su vrijedne scene. Tako i sve moje kolege, nekad smo se dosta krili iza tuđih tekstova, tuđih priča. Vrijeme je da mi glumci počnemo pričati svoje priče" poručio je .

Za prestižnu nagradu u ovoj kategoriji borili su se Enis Bešlagić, Ozren Grabarić, Ksenija Pajić, Ana Marija Veselčić te Nina Violić i Filip Šovagović. Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.