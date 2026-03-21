VIDEO Enis Bešlagić o Večernjakovoj ruži: 'Nagrada je došla baš u pravo vrijeme'

Glumca Enisa Bešlagića publika je nagradila najstarijom i najprestižnijom nagradom Večernjakovom ružom i to za glumačko ostvarenje godine. Za sve to zaslužna je njegova autobiografska predstava "Da sam ja neko" koju je izveo u više od 350 gradova, na što je vrlo ponosan i što ga vrlo veseli, a uz to trenutačno ima i planiran nastup u prestižnoj Sydney Opera Hause kao prvi glumac s ovih prostora koje je to uspjelo. "S predstavom sam putovao svugdje i uživao u tome, a Večernji list i ja se nekako uzajamno pratimo. Ova nagrada je došla baš u pravo vrijeme za mene, kad je za mene bilo vrlo važno ostvarenje, a Večernjakova ruža je to posebno prepoznala", istaknuo je glumac koji je ne pozornici, dok je preuzimao statuu, istaknuo i da misli da fali predstava koje se bave životnim pričama glumaca.

"Mislim da će moja predstava i govor motivirati i druge moje kolege da se odvaže za taj potez", poručio je. Nakon što je primio Večernjakovu ružu, brojne je iznenadio svojim potezom. Naime, Enis je na pozornicu ponio i kipić svoje nagrade "Enisov najsmijeh" koju je odlučio uručiti Večernjem listu. "To je pak moja nagrada i mislim da je stvarno Večernjak zaslužuje. Vi godinama tako usrećujete ljude, a i ja uvijek kažem da nikad ne valja doći praznih ruku, pa sam na taj način htio zahvali i Večernjem i svima onima koji me prate", zaključio je glumac nakon preuzete nagrade za koju su mu konkurenciju činili kolege Ozren Grabarić, Ksenija Pajić, Ana Marija Veselčić te Nina Violić i Filip Šovagović.