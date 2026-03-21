Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADIJSKA EMISIJA GODINE

VIDEO Emisija Plesnjak: 'Ruža nikada nije ljepše mirisala, a posvećujemo je slušateljima'

Zagreb: Ceremonija dodjele medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
Autori: Vecernji.hr , Dario Topić
21.03.2026.
u 16:00

Večernjakovu ružu u kategoriji radijske emisije godine osvojila je emisija Plesnjak, Radio Sljemena.

Kao i svake prethodne godine, u iznimno prestižnoj kategoriji za radijsku emisiju godine vladala je nevjerojatna konkurencija vrhunskih projekata i kreativnih timova. Napetost je bila na vrhuncu do samoga kraja, a presudnu ulogu u odabiru pobjednika imali su upravo glasovi naših vjernih čitatelja. Brojnim glasovima čitatelja Večernjeg lista u kategoriji radijske emisije godine odlučeno je da ovogodišnju statuu Večernjakove ruže, kao simbol izvrsnosti u eteru, odlazi u ruke radijske emisije Radio Sljemena "Plesnjak". "Ruže nikada nisu ljepše mirisale", s povikom nam je odmah nakon dodjele nagrade rekla Jelena Ucović. "Već četiri sezone se jako trudimo, a međusobno se sve bolje razumijemo. Jako intuitivno radimo, i iznova i iznova učimo. Naši slušatelji su nam najvažniji i oni nam pružaju predivne komentare, a zbog njih smo zapravo tu. Ova emisija, vjerujemo, neće ni stati", kazala je te nam otkrila tajnu svoje emisije: "Tajna je jednostavna, ljudi vole plesati. Ponekad ljudi ne znaju plesati pa trebaju malo ohrabrenja, e, mi to radimo. Ponekad znaju, ali su zaboravili. Ponekad jedva čekaju i vole. Ma, ples je najljepša stvar na svijetu, to je zdravlje to je povezivanje ljudi, a glazba ljude diže sa stolca. Ako ne, onda uz naš Plesnjak to malo po malo ide. Nema ljepše stvari na svijetu što je ples. U takvim okolnostima nije teško raditi emisiju koja će okupljati ljude", kazala je te je njezina kolegica dodala kome posvećuju ovu nagradu: "Nagradu definitivno posvećujemo našim slušateljima, ipak su oni tu za nas", zaključile su s Radio Sljemena, emisije Plesnjak.
Ključne riječi
radijska emisija godine nominacija nagrada ruža Večernjakova ruža showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!