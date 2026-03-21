VIDEO Emisija Plesnjak: 'Ruža nikada nije ljepše mirisala, a posvećujemo je slušateljima'

Kao i svake prethodne godine, u iznimno prestižnoj kategoriji za radijsku emisiju godine vladala je nevjerojatna konkurencija vrhunskih projekata i kreativnih timova. Napetost je bila na vrhuncu do samoga kraja, a presudnu ulogu u odabiru pobjednika imali su upravo glasovi naših vjernih čitatelja. Brojnim glasovima čitatelja Večernjeg lista u kategoriji radijske emisije godine odlučeno je da ovogodišnju statuu Večernjakove ruže, kao simbol izvrsnosti u eteru, odlazi u ruke radijske emisije Radio Sljemena "Plesnjak". "Ruže nikada nisu ljepše mirisale", s povikom nam je odmah nakon dodjele nagrade rekla Jelena Ucović. "Već četiri sezone se jako trudimo, a međusobno se sve bolje razumijemo. Jako intuitivno radimo, i iznova i iznova učimo. Naši slušatelji su nam najvažniji i oni nam pružaju predivne komentare, a zbog njih smo zapravo tu. Ova emisija, vjerujemo, neće ni stati", kazala je te nam otkrila tajnu svoje emisije: "Tajna je jednostavna, ljudi vole plesati. Ponekad ljudi ne znaju plesati pa trebaju malo ohrabrenja, e, mi to radimo. Ponekad znaju, ali su zaboravili. Ponekad jedva čekaju i vole. Ma, ples je najljepša stvar na svijetu, to je zdravlje to je povezivanje ljudi, a glazba ljude diže sa stolca. Ako ne, onda uz naš Plesnjak to malo po malo ide. Nema ljepše stvari na svijetu što je ples. U takvim okolnostima nije teško raditi emisiju koja će okupljati ljude", kazala je te je njezina kolegica dodala kome posvećuju ovu nagradu: "Nagradu definitivno posvećujemo našim slušateljima, ipak su oni tu za nas", zaključile su s Radio Sljemena, emisije Plesnjak.