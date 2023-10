Anđa Marić priznala razmišlja li o otvaranju OnlyFansa i čime je svećenika u Taboru navela na razmišljanje

U najnovijoj epizodi emisije “U povjerenju by Neven Ciganović”, taj poznati modni kritičar, stilist, društveni kroničar i bloger ugostio je bivšu misicu, glazbenicu, spisateljicu i inspiraciju mnogima - Anđu Marić (46). Ciganoviću je Anđa tako iskreno ispričala o novom muškarcu (ili pak starom s obzirom da ga već dugo poznaje) u kojeg je zaljubljena, svojoj bolesti, a otkrila je i da su joj jednom prilikom svećenici govorili da su je možda dirale pogane ruke pa se zbog toga razboljela. Inače, Anđa se već dugo godina bori s multiplom sklerozom zbog koje se još uvijek teže kreće. Liječnici su joj prognozirali da će ostatak života provesti u kolicima, no pjevačica se nije dala i svakim novim danom ide naprijed, a sve je samostalnija i u hodanju.

- Bilo je dana kad nisam imala osjet dodira, trnula sam cijela, nisam dobro vidjela, to ljudi uzimaju zdravo za gotovo – kazala je Anđa i potvrdila da je danas sve to, hvala Bogu, bolje. Na samom početku razgovoru otkrila mu je i da je ponovno zaljubljena.

- Zaljubljena sam! Otvorila sam svoje srce, zapravo napisala sam ljubavno pismo, ali nije mi još odgovorio - otkrila je i potom dodala: - Nije mi pala kruna s glave zbog toga. Taj čin pisanja ljubavnog pisma je bilo razbijanje okova kojima sam ja okovala svoje srce bojeći se da me opet netko ne povrijedi - pojasnila je. Nije joj bitno, kaže, što on još uvijek nije odgovorio jer je ona spremna za ljubav i zaljubljena. Potom je indirektno i objasnila o kome se radi. Odnosno, kazala je kako on ne živi u Hrvatskoj te da se radi o kolegi glazbeniku iz Amerike s kojim je surađivala. Na žalost, još uvijek se ne viđaju, ali ona je jako bliska s njegovim bratom. A tom misterioznom muškarcu zahvaljuje i svoju karijeru s DJ UMEK-om i techno glazbi.

- Nas dvoje smo tako dobre pjesme radili i prvi put u životu mu se dogodilo da je rekao: ‘ako nema nje, nema ni mene’, misleći na projekt – priznala je. Ona je tada bila udana stoga se ništa nije dogodilo, no nedavno je na nagovor prijatelja, nakon 16 godina, ipak odlučila učiniti taj prvi korak.

A vezano uz temu muškaraca, otvorila se Anđa i po pitanju najgorih uleta pa je tu bilo svačega.

“Meni ne smeta što hodaš sa štapom”, “Meni ne smeta što si šepava”, prepričala je samo neke pa otkrila i da joj je jednom uletio i “posljednji romantičar”, kako ga nazivaju, nogometni trener i bivši nogometaš Robert Prosinečki. A taj ulet donio im je dobro prijateljstvo

- Ja sam bila zapravo bezobrazna tad na šanku u Saloonu, stajao je ispred mene i ja sam rekla ‘gle, to što si ti Prosinečki ne znači da možeš stajati ispred mene’. On se okrenuo i rekao da je tako oštra bila i njegova zadnja cura pa smo postali dobri prijatelji – ispričala je. Priznala je i da je najmlađi tip s kojim je bila bio 19 godina mlađi od nje, ali i da je više puta probala sreću okušati na Tinderu. – To je bilo dosta tragično, ja bih rekla. Nisu vjerovali da su to moje slike, mislili su da sam ih ukrala Anđi Marić, ili bi me odmah blokirali kad bi skužili da sam ja. To me prije jako boljelo – kazala je i dodala da joj se nikada nisu sviđale takve aplikacije jer je to poput “kataloga proizvoda”. Potom su komentirali i OnlyFans, web stranicu za prodaju eksplicitnih fotografija i videosadržaja. – Prvo sam razmišljala kako ću ja to tako snimiti kad ni mobitel ne mogu primiti, pa sam se pitala koga bi to zanimalo. Ali sve više mi je to privlačnije sada zbog tebe, sad sam mlada, donekle. I neću izgledati bolje, samo sve starije. Zašto ja ne bih prodavala svoje fotografije? – upitala se glazbenica.

Glazbenica i spisateljica već se više od 10 godina bori sa spomenutom bolešću, a Ciganović je istaknuo i da je upravo ona i njezina otvorenost bila pokretač svima ostalima da otkriju svoje nedostatke i da budu otvoreni o svojim problemima. Nadalje, dotaknuli su se i pitanje religije.

- Ja mislim da je to intimna stvar svakog čovjeka i ja apsolutno ne dopuštam da mi netko preporučuje nešto. Iza mene su čak hodali i vikali: ‘to ti je grijeh, to te Bog kaznio jer si bila grešna’. Čak i portir u HZZO-u mi je rekao da mi se ovo dogodilo jer nemam Isusa – ispričala je Anđa i dodala: - To je ta jeftina jednadžba ljudi koji zapravo ne vjeruju u nikog. Svi ovi koji najviše govore da vjeruju, nikad nisu pročitali Bibliju. Ne toleriram takve stvari. Nisam religiozna, duhovna sam, ali imam sve sakramente, čak i ovo kad umreš.

Ispričala je i da je u početku dijagnoze posjetila i Tabor fra Zvjezdana Linića i otišla na jednu duhovnu obnovu.

- Došla sam tamo s punom šminkom i afro frizurom, ali svidjelo mi se što me fra Ivan izgrlio i izljubio, prihvatio me takvu. Osjećala sam se kao Marija Magdalena koja nije kamenovana. Odveo me na razgovor i pitao me za moje tegobe pa kad sam mu ispričala, pitao me jesu li me dirale pogane ruke – prisjetila se Anđa.

- Rekao mi je da misli da je u tome problem. Ja sam mu rekla da ne znam u koga oni ovdje vjeruju, ali da moj Bog nije Batman i nema neprijatelje. Moj Bog mene nosi na dlanu i pazi, ne znam o kakvim Sotonama i demonima oni tamo pričaju. Priznao mi je da nikada nije tako o tome razmišljao – pojasnila je i zaključila da ona u potpunosti vjeruje da nam Bog daje potpunu slobodu.

VIDEO Shrvana Simona Mijoković nakon smrti važne joj osobe: Za sve nas gubitak, ali za nebo dobitak