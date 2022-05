Amber Heard želi da završi njezina agonija s Deppom: 'Ljudi me žele ubiti i govore mi to'

Amber Heard rekla je da samo želi da je Johnny Depp "pusti na miru" i da dobiva puno prijetnji smrću tijekom svog posljednjeg svjedočenja u sudskom procesu koji je protiv nje pokrenuo bivši suprug.

"Redovito dobivam stotine prijetnji smrću, ako ne i svakodnevno", rekla je 36-godišnja glumica. "Tisuće od početka suđenja. Ljudi se rugaju mom svjedočenju o napadu(...) Nadam se da nitko neće moći prolaziti nešto slično", dodala je. "Samo želim da me Johnny pusti na miru", rekla je Heard.

Johnny Depp (58) tuži Amber Heard za klevetu, tvrdeći da mu je uništila reputaciju i karijeru jer je u kolumni koju je 2018. objavio Washington Post napisala da je bila izložena obiteljskom nasilju tijekom braka, ne navevši pritom Deppovo ime. Heard je podnijela protutužbu i traži 100 milijuna dolara odštete zbog tvrdnji Deppovog bivšeg odvjetnika Adama Waldmana da su njezine tvrdnje o zlostavljanju "prijevara".

Njezini odvjetnici u četvrtak su je ponovno pozvali na klupu za svjedoke da je ispitaju o protutužbi. Kaže da je propatila zbog Waldmanovih tvrdnji.

"Ljudi me žele ubiti i to mi govore svaki dan. Ljudi žele staviti moju bebu u mikrovalnu i govore mi to", rekla je Heard. Heard i Depp upoznali su se na snimanju filma "The Rum Diary", a vjenčali 2015. Heard je 2016. podnijela zahtjev za razvod braka, a iduće godine su se razveli. Suđenje traje već šest tjedana, a završne riječi očekuju se u petak.