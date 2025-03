Aleksandar Stanković otkrio da je njegov bivši gost ispunio veliku želju: 'Uživaj čovječe!'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na Facebooku je objavio fotografiju ratnog heroja Đure Kovačevića, koji mu je nedavno bio gost. - Ratni heroj i mirotvorac Đuro Kovačević bio nam je gost prije par mjeseci. Na pitanje što još želi u životu rekao je da nema puno želja, al da je jedna od njih posjeta Parizu u kojem nikada nije bio. Uživaj čovječe!, napisao je Stanković.

Đuro Kovačević, heroj Domovinskog rata, nedavno je gostovao u emisiji "Nedjeljom u 2" kod Aleksandra Stankovića, gdje je otvoreno govorio o svojim ratnim iskustvima, dubokom utjecaju rata na pojedinca i društvo, te o nužnosti očuvanja mira. Kovačević, koji rijetko pristaje na intervjue, podijelio je potresna sjećanja, ali i humanističke poruke koje nadilaze ratne strahote.

Porijeklom iz Metkovića, Kovačević je tri puta ranjavan tijekom Domovinskog rata, ali se, unatoč teškim ozljedama, svaki put vraćao na prvu crtu. Njegova supruga Maja ističe da život s njim nije lagan, ali je sve samo ne dosadan. Sam Kovačević, s dozom samoironije, komentira svoju sudbinu riječima: "Možda sam mogao biti sjajan sportaš ili pisac, a evo sad sam tek dobar invalid." Danas nosi metak u tijelu, a ožiljci, kojih ima preko 200, svjedoče o pretrpljenim ranjavanjima. Unatoč protivljenju roditelja, koji su mu osigurali siguran život i posao u Švicarskoj, Kovačević se, nakon povratka iz JNA, odlučio pridružiti obrani Dubrovnika. "To su moji ljudi ovdje. Ja sam rekao da nema šanse," prisjeća se Kovačević očeve reakcije i vlastite nepokolebljive odluke. Ta odluka odredila je njegov životni put, obilježen hrabrošću, ali i trajnim posljedicama.

Kovačević ističe da mu je najteže bilo u Bosni i Hercegovini, posebno na Dinari, gdje su se suočavali s ekstremnim hladnoćama, i do -36 stupnjeva Celzijusa. Opisuje dramatične trenutke tijekom "čišćenja" bunkera u BiH, gdje je pola njegove satnije stradalo u prvih deset minuta. U tim trenucima, svjedočio je pogibiji prijatelja, a sam je bio teško ranjen. Spasio ga je, kako kaže, "jedan plemenit čovjek", Ivan Gotovac.

Svoja ratna iskustva i osobne izazove Kovačević je pretočio u knjigu "Tako je pisao Ajant". Ajant, njegov ratni nadimak, preuzet je od starogrčkog heroja Ajaksa. Kroz knjigu, ali i kroz razgovor sa Stankovićem, provlači se Kovačevićeva duboka humanost i antiratni stav.

Kovačević je izričit u svom stavu da je rat zločin sam po sebi, bez obzira na uniformu. "Netko tamo ubije pet ljudi, a ja imam uniformu i ubijem ih 50. To je to. Samo zato što imam uniformu," kaže on, dovodeći u pitanje opravdanost ubijanja u ratu. Istovremeno, naglašava da je i u ratnim uvjetima moguće ostati čovjek. Opisuje situaciju kada je poštedio neprijateljskog vojnika, upozorivši ga da se skloni. Danas Kovačević i njegova supruga žive skromno od mirovine u Hercegovini, zahvaljujući podršci obitelji i dobrih ljudi. Otvoreno govori o svojim financijskim izazovima, ali i o unutarnjem miru koji je pronašao. Ne žali za prošlošću, već ističe važnost svakog trenutka.

