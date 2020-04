Adam konačno objavio fotku s Gogom i upozorio: 'Nije za one slabog srca'

Adam Kromer, sudionik showa "Brak na prvu" posebnim setom fotografija na Instagramu prisjetio se snimanja emisije. Među fotkama je osvanula i ona koju su svi čekali - s Gordanom Marelli tijekom treninga u teretani.

Inače, u emisiji nisu bili u "originalnoj postavi". Naime, Goga je isprva bila s Dejanom te su bili prvi par koji je završio svoje sudjelovanje, a kao jedan od razloga njihovog udaljavanja bio je taj što je Goga previše vremena provodila s Adamom u teretani.

Foto: Instagram

Fanovi su nedavno na društvenim mrežama počeli spekulirati o razvoju romanse između Adama i Gordane, a pojavile su se i insinuacije da su nakon showa završili skupa te da već čekaju i dijete.

- Adam i ja smo tu užasno slični, Adam isto trenira u svom životu i mi smo se tu pronašli. Super nam je trenirati zajedno, super nam je popiti kavu. S njim mogu najnormalnije pričati, ne moram ništa objašnjavati, pojašnjavati i ništa nisam krivo shvaćena - rekla je Gordana.

Prvotno su ih odali komentari na društvenim mrežama, pa fotografija na Gordaninu profilu na kojem pozira s muškarcem za kojeg su svi uvjereni da je Adam, no identitet mu je teško razaznati s obzirom na to da mu je prekrila lice emotikonom srca, a ni nakon toga komentari se nisu stišali. Prije nekoliko dana Adam je na svojem profilu objavio video koji prikazuje kako vježba sklekove na Jarunu i to bez majice.

"Drage moje i dragi moji...Pošto je došlo jaaako puno pitanja... da odgovorim u jednom bar na neka od njih. Imam 187 cm, 93 kg i vodenjak sam. Treniram 4 puta tjedno i ne pijem ništa osim whey proteina.(okej i pivo i vino) S obzirom na veliki interes za trening, potrudit ću se više objavljivati i odgovarati na upite. Pusa", poručio je mladi vinar koji je osim s treninzima gledatelje zaintrigirao i svojim ljubavnim statusom.

"Ti nama reci jesi si našao ženu, mani se treninga", poručila mu je jedna od obožavatelja, dok je druga na snimci čula i Gordanu.

"Opet Gogin glas u pozadini. Top!" napisala je druga.

Podsjetimo, Adam je u showu oženio Nikolinu Tutić, dok je Gordana uplovila u bračnu luku s Dejanom Vukobratovićem, no ni jedan ni drugi nisu pronašli sreću u svom bračnom gnijezdu pa su nakon showa navodno započeli zajednički život u Baranji. Znalci na društvenim mrežama prije tjedan dana raspisali su se i o tome da je Gordana trudna te da s Adamom očekuje prinovu. Ni oni, ali ni RTL nisu tu informaciju za sada htjeli potvrditi, što je i logično jer se show još uvijek emitira na malim ekranima. Što je uslijedilo nakon njega, doznat ćemo sigurno nakon što prva sezona ''Braka na prvu'' bude privedena kraju.

