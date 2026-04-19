ZVIJEZDA HIT-SERIJE

Prijatelji omiljene glumice u strahu: 'Nema dobrih dana, svima je na umu da je sutra možda neće biti'

Christina Applegate
Foto: Profimedia
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
19.04.2026.
u 17:15

Prema riječima izvora, zvijezda serije "Bračne vode" proživljava iznimno teške trenutke. "Christina je borac, ali njezina bitka s multiplom sklerozom je nemilosrdna. Ona ima bolje dane i jako loše dane, ali nema sjajnih dana. Uvijek se s nečim nosi. To je grozno", priznao je izvor

Vijest da je glumica Christina Applegate (54) krajem ožujka završila u bolnici duboko je zabrinula njezine prijatelje, obitelj i obožavatelje diljem svijeta. Iako njezin predstavnik za medije nije želio potvrditi razlog hospitalizacije, neimenovani izvor blizak glumici za Daily Mail je otkrio potresne detalje o njezinom stanju. Njezina borba s multiplom sklerozom, koja joj je dijagnosticirana 2021. godine, opisana je kao "izdajnička". Prema riječima izvora, zvijezda serije "Bračne vode" proživljava iznimno teške trenutke. "Christina je borac, ali njezina bitka s multiplom sklerozom je nemilosrdna. Ona ima bolje dane i jako loše dane, ali nema sjajnih dana. Uvijek se s nečim nosi. To je grozno", priznao je izvor, dodavši jednu rečenicu koja ledi krv u žilama: "Sa svakim nazadovanjem, ako smo realni, svima je na umu da s njom možda neće dočekati sutra".

Unatoč mračnim prognozama i teškom fizičkom stanju, isti izvor naglašava kako se nitko od njezinih bližnjih ne predaje. Iako je Applegate trenutno "u teškom stanju", ljudi oko nje ne misle da je ovo kraj i nitko ne planira sprovod. "Njezina bolest će je uzeti prije nego što bi to itko želio, to je istina, ali svi vjeruju u njezin medicinski tim i njezinu volju za životom", pojasnio je izvor. Upravo je nevjerojatna podrška prijatelja i obitelji ono što glumici daje snagu u najtežim trenucima. "Kada na stvari gleda pozitivno, to joj pomaže da se u tom trenutku osjeća bolje, jer ima toliko prijatelja koji su tu za nju, da je saslušaju, plaču s njom i učine sve što je potrebno", dodaje izvor.

FOTO Evo tko je sve od poznatih uveličao 73. izdanje Zagrebačkog festivala
Christina Applegate
1/48

Sama Applegate nikada nije skrivala surovu realnost svoje bolesti. U jednom od svojih javnih istupa priznala je kako se osjeća kao da "živi u paklu". Njezina brutalna iskrenost postala je njezin zaštitni znak, a o svim izazovima otvoreno govori u svom podcastu "MeSsy", koji vodi s kolegicom Jamie-Lynn Sigler, koja također boluje od multiple skleroze, te u nedavno objavljenim memoarima "You With the Sad Eyes". U knjizi je, između ostalog, otkrila da je zbog infekcija povezanih s MS-om bila hospitalizirana više od trideset puta, boreći se s povraćanjem, proljevom i nesnosnim bolovima. Upravo ta sirova i nefiltrirana istina ono je što je povezuje s tisućama ljudi koji prolaze kroz slične borbe.

Njezina svakodnevica daleko je od glamura na koji je navikla tijekom gotovo pedesetogodišnje karijere. Većinu dana, kako je i sama priznala, provodi prikovana za krevet zbog iscrpljujućih bolova. "Stavim stopala na pod i osjećam nevjerojatnu bol na dodir. Zato uglavnom ležim u krevetu", rekla je. Jedina rutina koje se tvrdoglavo drži jest odvoženje svoje kćeri Sadie u školu. "To mi je najdraža stvar. To je jedino vrijeme koje imamo samo za sebe. Kažem si: 'Samo je sigurno odvezi i vrati se kući da možeš opet u krevet'. I to je ono što radim", opisala je svoju svakodnevicu u jednom intervjuu. Čak i najjednostavnije radnje, poput tuširanja, za nju predstavljaju ogroman izazov i izvor straha zbog opasnosti od pada.

Multipla skleroza samo je posljednja u nizu teških bitaka koje je Christina Applegate vodila tijekom života. Njezin put bio je sve samo ne lagan. Odrasla je uz majku koja se borila s ovisnošću, a u djetinjstvu je preživjela i seksualno zlostavljanje. Godinama prije dijagnoze MS-a, 2008. godine suočila se s rakom dojke, zbog čega se podvrgnula dvostrukoj mastektomiji. Kasnije je, saznavši da nosi BRCA1 genetsku mutaciju, preventivno uklonila i jajnike i jajovode. Iako je tada u javnosti djelovala kao "gospođica ratnica", kasnije je u svojim memoarima priznala da je lagala. "Istina je bila da sam bila sama, tužna i da sam žalovala za nečim što je najintimnija i najrazornija amputacija, a nikakva plastična kirurgija to ne može nadoknaditi", napisala je.

Njezina karijera bila je jednako turbulentna. Svijet ju je zavolio kao Kelly Bundy u kultnoj seriji "Bračne vode", a svoj talent potvrdila je i ulogama u serijama "Prijatelji" i "Dead to Me", koja joj je donijela nominacije za najprestižnije nagrade. Upravo je tijekom snimanja posljednje sezone serije "Dead to Me" saznala za dijagnozu koja joj je zauvijek promijenila život i prisilila je da se povuče iz glume. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, svaki njezin izlazak izazove lavinu emocija, poput iznenadnog pojavljivanja na dodjeli nagrada Emmy 2024. godine, gdje je dočekana gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Priznala je da se od treme i emocija tog trenutka jedva sjeća.

Glumičin predstavnik za medije odbio je komentirati navode o hospitalizaciji, ali je dao izjavu koja savršeno sažima njezin duh. "Imala je dugu povijest kompliciranih zdravstvenih stanja o kojima je osvježavajuće otvoreno govorila, što je vidljivo u njezinim memoarima i na njezinom podcastu". Upravo ta otvorenost, kojom odbija uljepšavati stvarnost, čini Christinu Applegate inspiracijom. Kako je sama rekla: "Moj život nije zamotan u mašnu. Životi ponekad, oprostite na izrazu, jesu jebeno sranje. Zato sam iskrena i sirova koliko god mogu biti". I u tome leži njezina najveća snaga.

Marko Kutlić: 'Kad te svaka riječ pogodi, ne možeš odbiti!'
*dijelom uz AI
nikog nije ostavila ravnodušnim

FOTO Neda Ukraden uputila emotivne riječi kćeri, a za to je imala poseban razlog: 'Moja sreća i najveće blago'

Uz zajedničku fotografiju snimljenu u predivnom ambijentu uz more, Neda nije skrivala emocije. "Rodila majka na današnji dan svoju ljepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco! Da mi još duuuugo živiš zdrava i sretna sa svojom divnom djecom i mojim zetom Pecom. Želi ti tvoja majka Neda", poručila joj je mama Neda

Nadia Fares
Video sadržaj
ŠOK I NEVJERICA

Tragičan kraj slavne glumice: Svjedoci opisali jezive minute u bazenu, kći objavila poruku koja slama srce

Prema iskazima svjedoka, Nadia je trenirala u bazenu koristeći dasku i peraje kada je iznenada, bez ikakvog upozorenja, prestala plivati i nečujno potonula na dno. Prošlo je, procjenjuje se, između tri i četiri ključne minute prije nego što su ostali plivači shvatili što se događa. Odmah su skočili u pomoć, izvukli njezino beživotno tijelo iz vode i započeli s očajničkim pokušajima reanimacije do dolaska hitnih službi

Dora i Marko
Video sadržaj
5
DORUČAK NA DRUGOM

VIDEO Voditelji HRT-a briznuli u plač zbog poruke slušateljice: 'Ja ne mogu doći sebi'

Uglavnom, kaže, kaže Erika, da nam već neko vrijeme želi zahvaliti na jednoj stvari. Naime, kaže: "Radim kao medicinska sestra u jednoj obitelji i brinem o dečku koji je već duži niz godina u budnoj komi. U prijevodu: vegetativno stanje, ali nije spojen na aparate". Kaže: "Možda vidi i sigurno čuje. Ono što me raduje da reagira na vas, a posebno na Dorin smijeh. I općenito se smije na vaše gluposti. Kad dođem u smjenu, do deset sati nema priče, nego ste samo vi bitni. I zato hvala u njegovoj moje ime na tim za njega velikim radostima, kazala je Dora

Los Angeles: Premijera filma The Meg
Video sadržaj
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

'Počela sam povraćati po njoj': Glumica žestoko prozvala slavnu glazbenicu, tvrdi da ju je zlostavljala

Predstavnik Katy Perry oštro je odbacio optužbe u izjavi za strane medije, istaknuvši kako su navodi koje Ruby Rose širi društvenim mrežama o pjevačici kategorički lažni te da predstavljaju opasne i nepromišljene laži. Dodao je kako Rose ima dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi protiv raznih pojedinaca na društvenim mrežama, napomenuvši da su prozvane osobe te tvrdnje već više puta demantirale.

Zagreb: Premijera predstave Što je muškarac bez trikova
Video sadržaj
LEGENDARNI GLUMAC

Luka Vidović se dirljivom porukom i rijetko viđenim fotografijama prisjetio oca Ivice: 'Za sve što je bilo, nedostaješ'

Njegov sin, naš poznati iliuzionist Luka Vidović, na Facebooku je objavio nekoliko zajedničkih fotografija s tatom i napisao emotivnu posvetu. "Za sve što je bilo …nedostaješ. Za sve što će biti …nedostaješ. Prošlo je 15 godina, a ta činjenica i dalje ne zvuči stvarno. Neke praznine vrijeme ne smanji, samo naučiš živjeti s njima", stoji uz fotografije

