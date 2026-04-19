Prijatelji omiljene glumice u strahu: 'Nema dobrih dana, svima je na umu da je sutra možda neće biti'

Vijest da je glumica Christina Applegate (54) krajem ožujka završila u bolnici duboko je zabrinula njezine prijatelje, obitelj i obožavatelje diljem svijeta. Iako njezin predstavnik za medije nije želio potvrditi razlog hospitalizacije, neimenovani izvor blizak glumici za Daily Mail je otkrio potresne detalje o njezinom stanju. Njezina borba s multiplom sklerozom, koja joj je dijagnosticirana 2021. godine, opisana je kao "izdajnička". Prema riječima izvora, zvijezda serije "Bračne vode" proživljava iznimno teške trenutke. "Christina je borac, ali njezina bitka s multiplom sklerozom je nemilosrdna. Ona ima bolje dane i jako loše dane, ali nema sjajnih dana. Uvijek se s nečim nosi. To je grozno", priznao je izvor, dodavši jednu rečenicu koja ledi krv u žilama: "Sa svakim nazadovanjem, ako smo realni, svima je na umu da s njom možda neće dočekati sutra".

Unatoč mračnim prognozama i teškom fizičkom stanju, isti izvor naglašava kako se nitko od njezinih bližnjih ne predaje. Iako je Applegate trenutno "u teškom stanju", ljudi oko nje ne misle da je ovo kraj i nitko ne planira sprovod. "Njezina bolest će je uzeti prije nego što bi to itko želio, to je istina, ali svi vjeruju u njezin medicinski tim i njezinu volju za životom", pojasnio je izvor. Upravo je nevjerojatna podrška prijatelja i obitelji ono što glumici daje snagu u najtežim trenucima. "Kada na stvari gleda pozitivno, to joj pomaže da se u tom trenutku osjeća bolje, jer ima toliko prijatelja koji su tu za nju, da je saslušaju, plaču s njom i učine sve što je potrebno", dodaje izvor.

FOTO Evo tko je sve od poznatih uveličao 73. izdanje Zagrebačkog festivala

Sama Applegate nikada nije skrivala surovu realnost svoje bolesti. U jednom od svojih javnih istupa priznala je kako se osjeća kao da "živi u paklu". Njezina brutalna iskrenost postala je njezin zaštitni znak, a o svim izazovima otvoreno govori u svom podcastu "MeSsy", koji vodi s kolegicom Jamie-Lynn Sigler, koja također boluje od multiple skleroze, te u nedavno objavljenim memoarima "You With the Sad Eyes". U knjizi je, između ostalog, otkrila da je zbog infekcija povezanih s MS-om bila hospitalizirana više od trideset puta, boreći se s povraćanjem, proljevom i nesnosnim bolovima. Upravo ta sirova i nefiltrirana istina ono je što je povezuje s tisućama ljudi koji prolaze kroz slične borbe.

Njezina svakodnevica daleko je od glamura na koji je navikla tijekom gotovo pedesetogodišnje karijere. Većinu dana, kako je i sama priznala, provodi prikovana za krevet zbog iscrpljujućih bolova. "Stavim stopala na pod i osjećam nevjerojatnu bol na dodir. Zato uglavnom ležim u krevetu", rekla je. Jedina rutina koje se tvrdoglavo drži jest odvoženje svoje kćeri Sadie u školu. "To mi je najdraža stvar. To je jedino vrijeme koje imamo samo za sebe. Kažem si: 'Samo je sigurno odvezi i vrati se kući da možeš opet u krevet'. I to je ono što radim", opisala je svoju svakodnevicu u jednom intervjuu. Čak i najjednostavnije radnje, poput tuširanja, za nju predstavljaju ogroman izazov i izvor straha zbog opasnosti od pada.

Multipla skleroza samo je posljednja u nizu teških bitaka koje je Christina Applegate vodila tijekom života. Njezin put bio je sve samo ne lagan. Odrasla je uz majku koja se borila s ovisnošću, a u djetinjstvu je preživjela i seksualno zlostavljanje. Godinama prije dijagnoze MS-a, 2008. godine suočila se s rakom dojke, zbog čega se podvrgnula dvostrukoj mastektomiji. Kasnije je, saznavši da nosi BRCA1 genetsku mutaciju, preventivno uklonila i jajnike i jajovode. Iako je tada u javnosti djelovala kao "gospođica ratnica", kasnije je u svojim memoarima priznala da je lagala. "Istina je bila da sam bila sama, tužna i da sam žalovala za nečim što je najintimnija i najrazornija amputacija, a nikakva plastična kirurgija to ne može nadoknaditi", napisala je.

Njezina karijera bila je jednako turbulentna. Svijet ju je zavolio kao Kelly Bundy u kultnoj seriji "Bračne vode", a svoj talent potvrdila je i ulogama u serijama "Prijatelji" i "Dead to Me", koja joj je donijela nominacije za najprestižnije nagrade. Upravo je tijekom snimanja posljednje sezone serije "Dead to Me" saznala za dijagnozu koja joj je zauvijek promijenila život i prisilila je da se povuče iz glume. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, svaki njezin izlazak izazove lavinu emocija, poput iznenadnog pojavljivanja na dodjeli nagrada Emmy 2024. godine, gdje je dočekana gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Priznala je da se od treme i emocija tog trenutka jedva sjeća.

Glumičin predstavnik za medije odbio je komentirati navode o hospitalizaciji, ali je dao izjavu koja savršeno sažima njezin duh. "Imala je dugu povijest kompliciranih zdravstvenih stanja o kojima je osvježavajuće otvoreno govorila, što je vidljivo u njezinim memoarima i na njezinom podcastu". Upravo ta otvorenost, kojom odbija uljepšavati stvarnost, čini Christinu Applegate inspiracijom. Kako je sama rekla: "Moj život nije zamotan u mašnu. Životi ponekad, oprostite na izrazu, jesu jebeno sranje. Zato sam iskrena i sirova koliko god mogu biti". I u tome leži njezina najveća snaga.

Marko Kutlić: 'Kad te svaka riječ pogodi, ne možeš odbiti!' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz AI