FOTO Počele pripreme za ovogodišnji izbor Miss Universe Hrvatska, ljepoticama se pridružila i Laura Gnjatović
Trideseti izbor Miss Universe Hrvatske održat će se 25. svibnja 2026. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, uz live streaming događaja, dok će snimka izbora biti emitirana na CMC televiziji nekoliko dana kasnije. Za titulu najljepše natjecat će se 15 prekrasnih finalistica koje su se ovog petka okupile u Zagrebu.
– Izbor Miss Universe Hrvatske održava se 30 godina u kontinuitetu. Nismo imali pauzu čak ni tijekom koronakrize, a ovih 30 godina proletjelo je kao 30 dana! – rekla nam je direktorica izbora Marija Kraljević. Direkcija Miss Universe Hrvatske svake godine nastoji natjecateljicama boravak na pripremama učiniti lijepim i nezaboravnim. Tako su i ove godine djevojke u Zagrebu boravile u luksuznom hotelu Esplanade, a vrijeme su ispunile snimanjem promotivnih razglednica te odabirom garderobe koju će nositi na izboru.
Nakon Zagreba djevojke su stigle u Novalju na Pagu, gdje u hotelu Olea nastavljaju pripreme i već prvoga dana imale su izlet u Lunjske maslinike. U Novalji će imati prvo službeno fotografiranje pred objektivom fotografa Emanuela Manchya, a u idućim danima ih očekuje snimanje promotivnih video materijala te uvježbavanje koreografije.
Kako bi ovogodišnje finalistice doista zablistale pred kamerama, pobrinula se i naša poznata vizažistica Maja Zatezalo. Svaki njihov korak tijekom priprema budno prati kamera Borisa Šepera, a gledatelji će sve to kasnije imati priliku vidjeti tijekom finalne večeri.
– Neizmjerno smo zahvalni na ljubaznosti i trudu osoblja hotela Espalande Zagreb te hotela Olea u Novalji, koji su prepoznali vrijednost i medijsku vidljivost koju ovakav projekt donosi. Po prvi puta pripreme imamo na otoku i drago nam je da je to Pag koji svojim posjetiteljima nudi puno više od sunca i mora te se veslimo što će djevojke imati priliku upoznati ovaj prelijep otok – kazao nam je vlasnik licence Vladimir Kraljević.
Finalisticama se tijekom priprema u Zagrebu i u Novalji pridružila i Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske 2025.
– Ne mogu vjerovati da je već prošla godina dana od priprema za moj izbor, a čini mi se kao da je bilo jučer. Veselim se druženju s ovogodišnjim finalisticama i sigurno će mi ovo biti drukčije iskustvo nego prošle godine. Djevojkama želim da uživaju u ovih nezaboravnih tjedan dana, da uče, trude se i iz sebe izvuku posljednji atom snage te se prikažu u najboljem svjetlu, a ja ću im uvijek biti tu za svaki savjet koji budu tražile.
Ovo je prilika i da zahvalim Mariji i Vladimiru na ovoj posebnoj godini, na iskustvu koje nema cijenu i na prilici da upoznam ljude koje možda nikada ne bih imala priliku sresti da nije bilo ove titule. Novoj Miss Universe Hrvatske mogu poručiti da će joj ova godina biti potpuno drukčija od svih dosadašnjih, da bude autentična te da joj ništa ne bude teško učiniti za ovu titulu – ispričala nam je Laura Gnjatović.
Kojoj će od ovogodišnjih finalistica Laura Gnjatović predati krunu saznat ćemo 25. svibnja. Time će pobjednica steći pravo i privilegiju predstavljati Hrvatsku na izboru Miss Universe, koji će se u studenome održati u Puerto Ricu.
Pobjednicu očekuje i niz vrijednih nagrada, među kojima se posebno ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji prijediplomski studij ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura.