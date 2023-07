Znate li da i kava može pomoći pri mršavljenju? Ali, samo ako je pijete na ovaj način...

Iako nije čarobno rješenje za mršavljenje, nova istraživanja pokazuju da kava može biti zdrav dodatak vašoj prehrani ako želite izgubiti nekoliko kilograma, zahvaljujući svojoj sposobnosti da regulira apetit i pokrene vaš metabolizam. Ne samo da vaša jutarnja šalica kave može donijeti brzi udar kofeina, već može potaknuti i gubitak težine. Jedna meta-analiza studija iz 2019. godine pokazala je da je povećani unos kofeina povezan sa smanjenjem tjelesne težine, indeksa tjelesne mase (BMI) i tjelesne masnoće, prenosi Mind Body Green.

1. Mogla bi smanjiti apetit: Prema nutricionistici Kelly Jones,kava može djelovati kao sredstvo za suzbijanje apetita za neke ljude. Zapravo, studije pokazuju da ispijanje kave do četiri sata prije obroka može smanjiti energetski unos, što potencijalno može dovesti do gubitka težine. Whitney Crouch, integrativna dijetetičarka, kaže da kava također stimulira simpatički živčani sustav, granu autonomnog živčanog sustava za koju se pokazalo da smanjuje glad i povećava osjećaj sitosti. Ovo objašnjava zašto mnogi ljudi tvrde da ih ispijanje šalice ili dvije kave ujutro uz doručak može održati sitima do ručka.

2. Može potaknuti vaš metabolizam: Neka su istraživanja otkrila da bi svojstva kave za poticanje mršavljenja mogla proizaći iz njezinih učinaka na energetsku ravnotežu. Točnije, vjeruje se da kava povećava potrošnju energije, odnosno količinu kalorija koje vaše tijelo sagorijeva svaki dan. Zajedno s njenom sposobnošću da smanji unos energije, to bi moglo pomoći u povećanju gubitka težine. 'Prema studijama, konzumacija kofeina može povećati sagorijevanje kalorija za oko 80-150 kalorija', kaže Crouch. Međutim, ona također objašnjava da vaša kilaža može utjecati na dobrobiti kave za poticanje metabolizma, budući da istraživanja pokazuju da ljudi s manje tjelesne masnoće doživljavaju veći skok u sagorijevanju kalorija od onih s većom količinom tjelesne masti.

3. Može pospješiti sagorijevanje masti: Klorogenska kiselina, spoj koji se nalazi u zrnu kave, potiče metabolizam masti, otkrile su studije. Iako nije potpuno jasno kako djeluje, smatra se da klorogenska kiselina regulira određene enzime i putove koji su uključeni u nakupljanje masti, čime se smanjuje tjelesna masnoća. Druga istraživanja pokazuju da ispijanje šalice kave prije odlaska u teretanu također može biti korisno, zahvaljujući kofeinu. Prema jednoj studiji objavljenoj u časopisu Nutrients, konzumacija umjerene doze kofeina prije aerobne vježbe značajno je povećala iskorištavanje masti tijekom vježbanja. Osim toga, druga je studija pokazala da kofein povećava maksimalnu oksidaciju masti (ili sagorijevanje masti) tijekom vježbanja do 29% u usporedbi s placebom.

Naravno, oni koji ne vole kavu ne bi se trebali osjećati kao da je trebaju početi piti zbog ovih potencijalnih dobrobiti u upravljanju težinom. Vaša dijeta kao cjelina imat će mnogo veći utjecaj na vašu težinu nego jedno piće.

Koja je preporučena količina kave za mršavljenje? U većini slučajeva, najbolje je držati se jedne ili dvije šalice kave kako biste povećali potencijalne zdravstvene dobrobiti bez pretjeranog unosa kofeina. 'Za poboljšanje učinka, preporučuje se 2-6 mg kofeina po kilogramu tjelesne težine', kaže Jones. Da ovo stavimo u perspektivu, ako imate 68 kilograma, to znači oko 204-408 mg kofeina, ili oko dvije do pet šalica dnevno. Imajte na umu da više nije uvijek bolje kada je u pitanju kofein. Agencija za hranu i lijekove preporučuje da ograničite unos kofeina na oko 400 miligrama dnevno, što je otprilike četiri do pet šalica. Previše kofeina može uzrokovati niz negativnih nuspojava, uključujući tjeskobu, probleme s probavom, nervozu i nesanicu. Određeni ljudi također će možda trebati još više smanjiti unos, uključujući one koji su trudni, doje ili su posebno osjetljivi na učinke kofeina.

Računa li se kava bez kofeina? Ako vam je cilj mršavljenje, možda bi bilo dobro zadržati kofein u kavi. Prema Crouchu, kava bez kofeina nema ista svojstva sagorijevanja kalorija i suzbijanja apetita kao ona s kofeinom. Međutim, ona također ističe da kava bez kofeina može ponuditi neke druge prednosti, budući da je bogata klorogenskom kiselinom, spojem za koji se pokazalo da štiti od dijabetesa i potiče bolju kontrolu šećera u krvi.

Iako kava može pospješiti mršavljenje, postoje određene situacije u kojima može činiti više štete nego koristi. Evo nekoliko najčešćih pogrešaka u vezi s kavom koje možda radite:

1. Pijete kavu, ali se odričete hrane: Kava nije obrok i ne smije zamijeniti hranu. 'U mnogim slučajevima vidim učinke kave na suzbijanje apetita koji imaju negativan učinak kod klijenata jer piju kavu rano ujutro, a zatim predugo ne jedu', kaže Jones, 'To može povećati hormone stresa rano tijekom dana i dovesti do prejedanja kasnije tijekom dana'.

2. Stavljanje vrhnja i šećera u kavu: Visokokalorični sirupi i zaslađivači mogu brzo poništiti mnoge dobrobiti koje kava donosi. Popularna pića u lancima kafića kao što su frappuccino, slatki latte ili ledene kave pune su dodatnih kalorija i malo je vjerojatno da će pomoći pri mršavljenju.

3. Ispijanje kave prekasno tijekom dana: Ispijanje kave nekoliko sati prije spavanja može znatno otežati dobar noćni odmor. Studije pokazuju da poremećaji spavanja mogu pridonijeti debljanju i povećanom unosu energije tijekom dana.

4. Ispijanje kave kako biste preživjeli svoj pretjerano stresan životni stil: Ako redovito koristite kavu kao pomoć pri prevladavanju stresnih situacija, možda je vrijeme da umjesto toga razmislite o rješavanju korijena problema. Istraživanja sugeriraju da visoke razine stresa mogu pridonijeti debljanju povećanjem žudnje za hranom i apetita, a istovremeno smanjujući motivaciju da ostanete aktivni.

A, što je sa sportašima? Oni često koriste kofein kako bi povećali intenzitet i trajanje vježbanja. Osim svoje sposobnosti da pospješuje sagorijevanje masti, Jones objašnjava da kofein može pomoći u smanjenju percipiranog napora i jačanju fokusa, što vam može pomoći da postanete angažiraniji dok vježbate.

Kako obogatiti kavu na zdrav način? Iako je crna kava sigurna opcija ako pokušavate smršaviti, nema potrebe da se držite obične kave ako to ne želite. Umjesto toga, isprobajte jednu od ovih zdravih mješavina kako biste poboljšali okus svoje kave bez gomilanja dodatnog šećera ili kalorija:

Kokosovo ulje: Osim što vašoj kavi daje bogat i kremast okus, mjerica kokosovog ulja također može potisnuti glad i apetit kako biste se osjećali siti između obroka.

Kolagen: Kolagen može povećati vaš unos proteina, što može obuzdati želju za hranom i smanjiti apetit mijenjanjem razina određenih hormona u crijevima. Štoviše, također može povećati elastičnost kože i hidrataciju.

Mlijeko: Bilo da se odlučite za kravlje mlijeko ili alternativu bez mliječnih proizvoda od badema ili zobi, malo mlijeka može vašoj kavi dati malo okusa i kremoznosti, bez dodavanja puno dodatnog šećera.

Cimet: Ovaj aromatični začin kavi može dati topao, blag i sladak okus. Također je prepun dobrobiti, a studije pokazuju da cimet djeluje kao prirodni antioksidans i ima snažna svojstva jačanja imuniteta.

Kakao: mjerica kakaovca u prahu može trenutno transformirati svaku šalicu kave, dajući joj bogat, čokoladni okus, zajedno s obilnom dozom antioksidansa. Osim toga, neka istraživanja čak sugeriraju da bi kakao, u umjerenim količinama, mogao biti koristan za regulaciju tjelesne težine i zdravlje srca.

Kurkuma: poznata po svojoj živoj boji i zemljanom okusu, kurkuma se može pohvaliti dugim popisom zdravstvenih dobrobiti, zahvaljujući sadržaju kurkumina. Neke su studije otkrile da kurkuma može ublažiti upalu i smanjiti tjelesnu težinu, što je čini izvrsnim dodatkom vašoj svakodnevnoj rutini.

