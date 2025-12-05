7 trikova za kupnju televizora koji će vam uvelike olakšati izbor

Kada razmišljate o kupnji novog televizora, važno je da odluka o novom modelu ne bude ubrzana ili prepuštena slučaju. Među brojnim modelima novih televizora koji stalno izlaze na tržište lako se izgubiti jer su razlike između njih često male i suptilne — od tehnologije ekrana, kvalitete slike i zvuka do pametnih funkcija i dizajna. Kako biste bili sigurni da ste dobili optimalan omjer cijene i kvalitete, izdvojili smo sedam ključnih stvari na koje treba obratiti pozornost prije kupnje. Kao primjer u ovom članku koristit ćemo jedan od najnovijih modela LG televizora — LG Evo C5 4K OLED .

Prije svega, obratite pažnju na tehnologiju panela i kvalitetu slike. OLED ekrani poput onog na Evo C5 ne oslanjaju se na pozadinsko osvjetljenje, nego svaki piksel svijetli sam zasebno. To znači da crna bude doista crna, kontrast gotovo beskonačan, a boje i detalji zapanjujuće realistični — osobito u tamnim scenama. Za razliku od klasičnih LED televizora, OLED nudi superiorni dinamički raspon, živopisne boje i savršenu homogenost slike.

Drugi važan faktor je odabir prikladne dijagonale i prilagođenosti prostoru. Modeli poput Evo C5 dostupni su u više veličina – od 42 do 83 inča. Ako je prostor u kojem planirate smjestiti televizor veći, ulaganje u veći ekran je opravdano jer će vam ono pružiti posebno iskustvo gledanja sadržaja. Važno je također da televizor vizualno i prostorno pristaje interijeru te da udaljenost gledanja odgovara njegovoj dijagonali. Dok za dnevne boravke ljudi uglavnom odabiru veće modele televizora za spavaću sobu puno su popularniji manji modeli.

Foto: LG

Treća stavka je obrada slike i inteligentna optimizacija. Evo C5 koristi napredni α9 AI procesor Gen 8 koji automatski optimizira sliku i zvuk. Dok AI Super Upscaling i OLED Dynamic Tone Mapping analiziraju svaki element kadra i unapređuju ih, AI Picture Wizard kreira personaliziranu sliku za svakog korisnika.

Foto: LG

Prilikom odabira ne smijete zaboraviti ni HDR standarde i kompatibilnost. Evo C5 podržava vodeće formate poput Dolby Visiona, a nudi i FILMMAKER MODE za prikaz filmova u izvornim postavkama koje je osmislio redatelj. Zahvaljujući tome, filmovi, serije i vrhunski produciran sadržaj izgledaju upravo onako kako je predviđeno — bogato, dinamično i vizualno impresivno.

Ako ste gamer ili planirate igrati na konzolama, važno je da televizor ima visoku frekvenciju osvježavanja uz minimalno kašnjenje. Evo C5 je kompatibilan s NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium tehnologijama što osigurava glatku, brzu i besprijekornu sliku bez trzanja i zamućenja.

Ne smijete zanemariti ni smart funkcije i korisničko iskustvo. WebOS platforma koju koristi LG poznata je po brzini, intuitivnom sučelju i podršci za aplikacije — od popularnih streaming servisa do glasovnih pomoćnika. Evo C5 dolazi s integriranim glasovnim asistentima i podrškom za Google Cast te omogućuje pametno pretraživanje i preporuke sadržaja prema vašim navikama gledanja.

Za kraj, skrenite pozornost i na dizajn i montažu uređaja. Televizor je često središnji dio dnevne sobe zato je važno da se njegov dizajn uklopi u uređeni interijer. Evo C5 ima ultra-tanki profil, minimalističke rubove i elegantan izgled što ga čini savršenim za zidnu montažu, ali i klasično postavljanje na podnožje. Prilikom odabira uzmite u obzir veličinu prostora i raspored namještaja jer ni vrhunska rezolucija neće doći do izražaja ako ekran dominira prostorijom ili narušava njezin sklad.