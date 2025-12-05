Zelena, žuta ili smeđa? Evo koja boja banane donosi najviše koristi za zdravlje

Banane su jedna od najpopularnijih voćki na svijetu, poznate po svom slatkom okusu, praktičnosti i hranjivim svojstvima. Osim što su odličan izvor energije, bogate su vitaminima, mineralima i vlaknima koja pomažu probavi. No, zanimljivo je da faza zrelosti banane, zelena, žuta ili smeđa, može utjecati na vrste zdravstvenih koristi koje pruža, pa izbor prave banane može biti važan za vaše zdravlje.

U svakoj fazi zrelosti banane, i okus i zdravstvene prednosti značajno se mijenjaju. To je zato što se, kako banane prelaze iz zelene u meku i pjegavo smeđu boju, njihov škrob pretvara u šećere. Ti šećeri uključuju glukozu, fruktozu i saharozu. Svaka faza banane pruža različite prednosti. U ranim fazama, banana je bogata rezistentnim škrobom, što je vrsta ugljikohidrata koju tijelo teško probavlja. Zelene banane su blago gorke i djeluju kao gorivo za korisne crijevne bakterije. Ove banane sadrže oko 3,5 grama vlakana i 10 grama šećera (na 100 grama). To znači da su ove vrste banana idealne za ljude koji žele poboljšati probavno zdravlje i stabilizirati razinu šećera u krvi, piše Daily Express.

Međutim, budući da su guste i imaju malo šećera, mogu biti teže probavljive, pa biste ih trebali postupno uvoditi u svoju prehranu. One koje graniče između zelene i žute nude najbolju kombinaciju kalija i vlakana. Također imaju dobru količinu prirodnih šećera. Sadržaj vlakana u ovoj vrsti banane je 2,5 grama na 100 grama. Zelenkasto-žute banane pomažu u sprječavanju naglih skokova šećera u krvi.

Gastroenterolog dr. Saurabh Sethi, koji se školovao na Medicinskom fakultetu Harvard, rekao je da razina kalija pomaže u radu živaca i srčanom ritmu. Kako banana više sazrijeva i postaje žuta, tako se vlakna smanjuju, što povećava slatkoću i mekoću. Ove banane imaju visok sadržaj vitamina C i vitamina B5 koji pomažu zdravlju kože i metabolizmu. Žute banane su bolje za "brzo gorivo", a ne za dugotrajan učinak.

Žute sa smeđim mrljama nude više vitamina, antioksidansa i brze energije. Ove imaju oko 17 grama šećera na 100 grama, što ih čini savršenim za dodavanje u deserte. Međutim, imaju malo vlakana. Zaključak je zelenkastožute banane zauzimaju prvo mjesto kao najzdravije banane jer su najuravnoteženija opcija kada je riječ o umjerenoj slatkoći, vlaknima i kaliju.