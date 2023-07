Želi sabotirati djevojačku večer svoje zaručnice: 'Bojim se da će me prevariti'

Jedan je 30- godišnji muškarac za The Sun priznao da se toliko boji da će mu 26-godišnja zaručnica biti nevjerna kad ode na djevojačku večer, pa smišlja načine kako to sabotirati. 'Prije dvije godine izašla je u grad sa svojim prijateljima i kasnije sam otkrio da je poljubila drugog muškarca', priznao je, 'Inzistirala je da je to bila samo pogreška jer je bila pijanom stanju pa sam joj odlučio oprostiti',

Prošlo ju je ljeto odlučio zaprosio i od tada planiraju njihovo vjenčanje. 'Bio sam ushićen kad smo konačno dogovorili datum sve dok nisam saznao da su je njezine divlje prijateljice planirale odvesti u striptiz klub na djevojačku večer', rekao je, 'Nisam oduševljen njezinim prijateljicama. Nijedna od njih nema dugogodišnje dečke i sve vole samo partijati i izlaziti. Bili su tamo one noći kad me je zaručnica varala i, na moje iznenađenje, rekla mi je da su je svi oni napali. Ne vjerujem im i neodgovorne su'.

Njegova se partnerica složila da više nikada neće ići s njima u klub ako joj oprosti za ono što je napravila, pa je bio šokiran kad je čuo da će im dopustiti da joj organiziraju djevojačku zabavu. 'Osjećam se kao da su noćni izlazak isplanirali za vlastitu zabavu, a odluka da je odvedu u striptiz klub mi se čini kao sabotiranje mene', nastavio je, 'Kao da su svi pijani poljubac gurnuli pod tepih i zaboravili koliko je bio uznemirujući i koliko smo se morali truditi da vratimo povjerenje. Ne osjećam se ugodno kad ona ide van i zato planiram sakriti njezinu osobnu iskaznicu one noći kad izađe kako ne bi mogla ući ni u jedan klub. Imam sumnje - ženim li pravu ženu?'.

Stručnjakinja za odnose ga je savjetovala: 'Prirodno je sumnjati prije braka, pogotovo ako je vaše povjerenje narušeno. Činjenica da ste oboje pronašli način da obnovite svoju vezu i planirate zajedničko vjenčanje pokazuje snagu vaše veze. Sabotirati njezin izlazak prijevarno je i moglo bi vam se obiti o glavu. Bilo bi puno bolje razgovarati iskreno i reći joj što vas brine. Recite joj da ste zabrinuti i zamolite je da vas uvjeri u suprotno. Razgovarajte o strategijama koje bi mogla primijeniti kako bi zadržala kontrolu. Imajte malo povjerenja u svoju zaručnicu – na kraju krajeva, vi se ženite njome, a ne njezinim prijateljima'.

