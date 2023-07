Nije htjela da se sin odseli pa mu sagradila šupu u vrtu: ‘Zabranjeno mu je dovoditi cure’

Jedna mama je toliko očajnički željela da se njezin odrasli sin ne iseli iz obiteljske kuće, da mu je u vrtu sagradila otmjenu šupu za život. Žena je otkrila epski projekt obnove u videu, a drugi su roditelji bili zadivljeni. Srećom, obitelj je uspjela smanjiti troškove jer je suprug puno stvari radio i popravljao sam

"Mislim da je do sada koštalo oko 7 tisuća funti (oko 8 tisuća eura), ali moj muž ima vlastitu tvrtku za krovove i izgradnju pa je sve napravio sam", rekla je. Počeli su sa starim komadom trave u stražnjem dijelu vrta i ispunili ga betonom. Zatim su dodani drveni zidovi i otmjena vrata i prozori, nakon čega je izgledao manje kao obična vrtna kućica, a više kao otmjena garsonijera, piše The Sun.

Dodali su čak i malu kupaonicu i kuhinju kako bi njihov sin mogao biti potpuno neovisan, ali da mu je još uvijek sve nadohvat ruke - i da može ukrasti grickalice iz roditeljske kuhinje ako mu ikada ponestane. Ima tuš kabinu pune veličine i mnogo kupaonskog prostora za spremanje stvari, pa čak i ukrasnu biljku. Unatoč malom prostoru, pametan dizajn ga maksimalno iskorištava, ima mjesta za bračni krevet, veliki ormar i veliki TV ravnog ekrana na zidu. Kuhinjski prostor prilično je kompaktan, iako njegova mama vjeruje da neće baš kuhati toliko s obzirom da je tako blizu obiteljske kuhinje.

Drugi roditelji bili su zadivljeni trudom koji je par uložio u izgradnju malog doma, a video je imao više od 1,3 milijuna pregleda. Jedan je korisnik napisao: "Napravio sam jednu takvu za svog sina, ali on je stalno dovodio razne djevojke pa sam dao postaviti kameru u vrt da ga uhvatim!" Mama je odgovorila, priznajući: "To je jedina stvar koje se grozim." Jedna je osoba rekla: "Sviđa mi se ovo! Učinila bih to da moja djeca ostanu kod kuće!" A drugi je napisao: "Nadajmo se da će mu ovo pomoći da stekne neovisnost, ali i pomoći mu da uštedi ili da se sam popne na ljestvici imovine."

Iako mama nije otkrila planira li svom sinu naplaćivati ​​stanarinu za boravak u novom domu, budući da ima samo 16 godina, vjerojatno će se malo dulje moći izvući bez ikakvih plaćanja.

