Ovu naviku usvojite još danas: Smanjuje rizik od srčanih bolesti i poboljšava san

Dora Škrlec
05.12.2025.
Uvođenjem zdravih navika u svakodnevicu moguće je smanjiti rizik od bolesti

Male, svakodnevne navike mogu imati izniman utjecaj na naše zdravlje i dobrobit. Od prehrane i tjelovježbe do sna i mentalnih rituala, ono što radimo redovito oblikuje naše tijelo i um. Uvođenjem zdravih navika u svakodnevicu moguće je smanjiti rizik od bolesti, poboljšati raspoloženje, kvalitetu sna i opću vitalnost, čineći život duljim i ispunjenijim. Većina nas uživa u vrućoj kupki, posebno tijekom hladnijih mjeseci.

Međutim, jedna je medicinska stručnjakinja otkrila da zapravo postoji devet izvanrednih zdravstvenih prednosti koje dolaze s uživanjem u toploj vodi, uključujući bolji san, smanjeni rizik od srčanih bolesti i poboljšano raspoloženje, piše Daily Express. Dr. Gift Idahosa redovito na TikToku dijeli savjete o zdravlju. Njezina najnovija objava o prednostima kupanja odjeknula je kod publike, privlačeći stotine lajkova.

Liječnica je u videu nabrojala devet prednosti uranjanja u vruću kupku, a one uključuju: smanjenje rizika od srčanih bolesti, smanjenje glavobolja, povišeno raspoloženje, otvaranje pora i čišćenje kože, stvaranje bolje kvalitete sna, smanjenje umora, ublažavanje začepljenosti nosa, opuštanje mišića i jačanje imuniteta i cirkulacije krvi.

Potvrđujući njezine tvrdnje, Harvard Health je naveo istraživanje koje pokazuje da su osobe koje su se kupale gotovo svakodnevno imale 28 posto manji rizik od kardiovaskularnih bolesti i 26 posto niži rizik od moždanog udara u usporedbi s onima koji su se kupali manje od dva puta tjedno.

@drgiftidahosa1 Benefits of Bathing in Hot Water #hotbathwater#drgiftidahosa#drgiftidahosa1#healthyliving#healthtip ♬ original sound - HANA

Healthline je naveo da kupke smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti, a istovremeno podižu raspoloženje, poboljšavaju kvalitetu sna i potiču cirkulaciju krvi u koži. Dr. Deborah Lee predložila je da temperatura vode za kupanje bude između 36°C i 40°C. Međutim, preporučila je da je idealno kupati se samo dva puta tjedno jer prečesto pranje može skinuti prirodna ulja i iritirati kožu.

