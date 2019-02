Znanstvenici: Mozak žena `mlađi` je nego mozak muškaraca

Mozak žena je u prosjeku četiri godine mlađi od mozga muškaraca, pokazalo je istraživanje.

Znanstvenici tvrde kako bi ovo saznanje moglo pomoći u razumijevanju zašto žene ostaju mentalno zdravije u odnosu namuškarce u starijoj dobi.

Skeniranje mozgova muškaraca i žena u dobi od 20 do 82 godine pokazalo je da su mozgovi žena u prosjeku biološki "mlađi" od mozgova muškaraca oko 3.8 godina.

Dosada je već bilo poznato da se muški mozak brže smanjuje nego ženin, ali posljednje istraživanje pokazalo je i razliku u metabolizmu mozga.

To može biti razlog zašto stariji muškarci imaju veće rupe u sjećanjima i sposobnostima govora u odnosu na žene koje "štiti mlađi" mozak, navodi se u zaključcima istraživanja provedenog na Sveučilištu Washington.

Dr Manu Goyal, voditelj istraživanja tvrdi kako su znanstvenici tek počeli razumijevati kako razlike u spolovima mogu utjecati na starenje i neurodegenerativne bolesti, pojašnjavajući kako metabolizam mozga može razotkriti neke od razlika u starenju žena i muškaraca.

Znanstvenici su usporedili 205 muškaraca i žena, njihovu životnu dob s "dobi mozga" temeljenu na uporabi energije, glukoze i kisika, a uz pomoć računalnog algoritma.

Kako starimo, mozak sagorjeva manje glukoze za razvoj mozga, a više za svakodnevne aktivnosti i mentalne izazove, navodi se.

Nije stvar u tome da muški mozak brže stari, riječ je o tome da postaje "odrasliji" tri godine prije žena i tako se dalje nastavlja kroz život.

"Još ne znamo što to točno znači, ali možda je to razlog zašto žene imaju manje kognitivnih problema u kasnijim godinama života jer su njihovi mozgovi mlađi. Radimo još na tome da doznamo.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

