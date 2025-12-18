Naši Portali
a muškarci u regiji?

Otkrivene prosječne veličine penisa po državama: Znamo gdje su muškarci najobdareniji i kako su prošli Hrvati

VL
Autor
Ana Hajduk
18.12.2025.
u 23:00

Na vrhu ljestvice su Sudan i Demokratska Republika Kongo s prosjekom od 18 cm.

Veličina penisa često se pripisuje genetici, kao i etničkoj i nacionalnoj pripadnosti. No postoje li uistinu mjerljive razlike među zemljama – ili je riječ tek o mitu koji se uporno održava? Prema interaktivnoj karti koja prikazuje prosječnu duljinu muškog penisa u erekciji, razlike među državama mogu iznositi i nekoliko centimetara. Iako svi znamo da veličina nije presudna, tema i dalje izaziva znatiželju – djelomično i zato što se o njoj neprestano raspravlja.

U raspravu se nedavno uključila i dr. Rena Malik, kirurginja i stručnjakinja za seksualno zdravlje, koja je u podcastu The Diary of a CEO razbila jedan od najraširenijih mitova – onaj da veličina stopala ima veze s veličinom penisa.

“Postoji jedna japanska studija, doduše s određenim ograničenjima jer su u njoj sudjelovali isključivo japanski muškarci, ali istraživači su mjerili razne dijelove tijela i uspoređivali ih s duljinom penisa. Pokazalo se da je duljina nosa povezana s duljinom penisa, a ne duljina ruku ili stopala”, objasnila je. Iako je potrebno još istraživanja, jedno je prilično jasno: statistički gledano, neke zemlje imaju veće prosječne vrijednosti od drugih.

Gdje su prosjeci najveći – a gdje najmanji?

Prema podacima World Population Reviewa, zemlje s najvećom prosječnom duljinom penisa u erekciji u 2025. godini nalaze se u Africi. Na vrhu ljestvice su Sudan i Demokratska Republika Kongo s prosjekom od 18 cm. Na drugom kraju spektra nalazi se Tajland, s prosječnom duljinom od 9 cm.

Top 10 zemalja s najvećim prosjekom: 

  1. Sudan – 18 cm
  2. DR Kongo – 18 cm
  3. Ekvador – 17 cm
  4. Republika Kongo – 17 cm
  5. Gana – 17 cm
  6. Nigerija – 17 cm
  7. Venezuela – 17 cm
  8. Libanon – 17 cm
  9. Kolumbija – 17 cm
  10. Kamerun – 17 cm

Top 10 zemalja s najmanjim prosjekom: 

  1. Tajland – 9 cm
  2. Sjeverna Koreja – 9 cm
  3. Kambodža – 9 cm
  4. Nepal – 9 cm
  5. Mjanmar – 10 cm
  6. Laos – 10 cm
  7. Vijetnam – 10 cm
  8. Šri Lanka – 10 cm
  9. Južna Koreja – 10 cm
  10. Filipini – 10 cm

Važno je naglasiti da se dio ovih podataka temelji na samoprocjeni, što je, kako navodi World Population Review, “notorno nepouzdano i lako podložno iskrivljavanju”. Također, riječ je o nacionalnim prosjecima, a ne o pojedinačnim slučajevima.

A kako stoji regija?

Prosječne duljine u regiji iznose:

  1. Bosna i Hercegovina – 15,2 cm
  2. Hrvatska – 14,7 cm
  3. Mađarska – 14,7 cm
  4. Srbija – 14,7 cm
  5. Slovenija – 14,0 cm
  6. Crna Gora - 13,5 cm
  7. Italija – 12,4 cm

Zaključak? Brojke su zanimljive, ali daleko od konačne istine. Statistika može zabaviti i potaknuti raspravu, no u stvarnom životu važnije su stvari koje se ne mogu izmjeriti metrom.

veličina penisa penis seks

Avatar neugodan
neugodan
23:41 18.12.2025.

moj je 14 fi u hladnoj vodi-))))))))) i to incha

VA
VanjaPlank
23:03 18.12.2025.

Izmjerio sam ga 14,2.

