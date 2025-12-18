Otkrivene prosječne veličine penisa po državama: Znamo gdje su muškarci najobdareniji i kako su prošli Hrvati

Veličina penisa često se pripisuje genetici, kao i etničkoj i nacionalnoj pripadnosti. No postoje li uistinu mjerljive razlike među zemljama – ili je riječ tek o mitu koji se uporno održava? Prema interaktivnoj karti koja prikazuje prosječnu duljinu muškog penisa u erekciji, razlike među državama mogu iznositi i nekoliko centimetara. Iako svi znamo da veličina nije presudna, tema i dalje izaziva znatiželju – djelomično i zato što se o njoj neprestano raspravlja.
U raspravu se nedavno uključila i dr. Rena Malik, kirurginja i stručnjakinja za seksualno zdravlje, koja je u podcastu The Diary of a CEO razbila jedan od najraširenijih mitova – onaj da veličina stopala ima veze s veličinom penisa.
“Postoji jedna japanska studija, doduše s određenim ograničenjima jer su u njoj sudjelovali isključivo japanski muškarci, ali istraživači su mjerili razne dijelove tijela i uspoređivali ih s duljinom penisa. Pokazalo se da je duljina nosa povezana s duljinom penisa, a ne duljina ruku ili stopala”, objasnila je. Iako je potrebno još istraživanja, jedno je prilično jasno: statistički gledano, neke zemlje imaju veće prosječne vrijednosti od drugih.
Gdje su prosjeci najveći – a gdje najmanji?
Prema podacima World Population Reviewa, zemlje s najvećom prosječnom duljinom penisa u erekciji u 2025. godini nalaze se u Africi. Na vrhu ljestvice su Sudan i Demokratska Republika Kongo s prosjekom od 18 cm. Na drugom kraju spektra nalazi se Tajland, s prosječnom duljinom od 9 cm.
Top 10 zemalja s najvećim prosjekom:
- Sudan – 18 cm
- DR Kongo – 18 cm
- Ekvador – 17 cm
- Republika Kongo – 17 cm
- Gana – 17 cm
- Nigerija – 17 cm
- Venezuela – 17 cm
- Libanon – 17 cm
- Kolumbija – 17 cm
- Kamerun – 17 cm
Top 10 zemalja s najmanjim prosjekom:
- Tajland – 9 cm
- Sjeverna Koreja – 9 cm
- Kambodža – 9 cm
- Nepal – 9 cm
- Mjanmar – 10 cm
- Laos – 10 cm
- Vijetnam – 10 cm
- Šri Lanka – 10 cm
- Južna Koreja – 10 cm
- Filipini – 10 cm
Važno je naglasiti da se dio ovih podataka temelji na samoprocjeni, što je, kako navodi World Population Review, “notorno nepouzdano i lako podložno iskrivljavanju”. Također, riječ je o nacionalnim prosjecima, a ne o pojedinačnim slučajevima.
A kako stoji regija?
Prosječne duljine u regiji iznose:
- Bosna i Hercegovina – 15,2 cm
- Hrvatska – 14,7 cm
- Mađarska – 14,7 cm
- Srbija – 14,7 cm
- Slovenija – 14,0 cm
- Crna Gora - 13,5 cm
- Italija – 12,4 cm
Zaključak? Brojke su zanimljive, ali daleko od konačne istine. Statistika može zabaviti i potaknuti raspravu, no u stvarnom životu važnije su stvari koje se ne mogu izmjeriti metrom.
