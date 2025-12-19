Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
hoćete isprobati?

Želite svaki put pobijediti u Monopolyju? Stručnjak za uštedu novca tvrdi da je ključ u ovom potezu

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
19.12.2025.
u 16:30

Stručnjak je podijelio ono što smatra najboljom strategijom za povećanje vaše zarade, a istovremeno i za povećanje troškova za vaše suigrače

Monopoly je igra koja mnogima pruža sate zabave, ali i frustracija. Dok neki igrači teže pobjedi svim silama, drugi uživaju u samoj igri i društvu. Takva napetost često dovodi do svađa, prepirki i strateških manevriranja, od pokušaja da se kupi ključna nekretnina do pregovaranja oko razmjena i kredita. Upravo ta kombinacija natjecanja i taktike čini Monopoly igrom koja zna izazvati i smijeh i sukobe.

Kako se približava blagdansko razdoblje, tako će mnoga kućanstava provesti večeri u kući igrajući društvene igre. Zato je jedan stručnjak za uštedu novca iskoristio svoje financijsko znanje i podijelio svoju omiljenu strategiju za Monopoly koja vam može pomoći da pobijedite u igri. Iako se Monopoly razvio u razne verzije, osnovna pravila ostaju ista: cilj igre je postati najbogatiji igrač kupnjom, trgovanjem i razvijanjem nekretnina da biste skupljali najamninu, na kraju dovodeći sve protivnike do bankrota i ostajući jedini igrač s novcem. Neki ljudi mogu imati specifične strategije za koje vjeruju da će im pomoći u pobjedi, poput fokusiranja na kupnju nekretnina u određenim dijelovima ploče ili žurbe s nadogradnjom svojih nekretnina da bi povećali iznos koji zarađuju od njih.

Međutim, stručnjak Martin Lewis sada je podijelio ono što smatra najboljom strategijom za povećanje vaše zarade, a istovremeno i za povećanje troškova za vaše suigrače, što povećava rizik od bankrota, piše Mirror. Na Instagramu je Lewis podijelio isječak iz svoje emisije iz 2024. pod nazivom "Kako pobijediti u društvenim igrama" gdje je objasnio da kupnja samo tri kuće u igri može povećati vaše šanse za pobjedu.

"Zašto samo tri kuće? To je vjerojatno najveći strateški potez", rekao je u videu. Objasnio je da, kada kupite jednu kuću, tada prosječno na svim nekretninama na ploči povrat ulaganja iznosi 26%, a kupnjom druge kuće raste na 56%. Međutim, ako imate tri različite kuće raspoređene po ploči, povrat ulaganja se penje na impresivnih 110%.

"Nakon toga, dodatni dobitak nije toliko značajan", rekao je Lewis. Dodao je da je njegova strategija kupiti tri kuće, a zatim razvijati ostale nekretnine također do tri kuće. Tek kada sve vaše nekretnine imaju tri kuće, počinjete razmišljati o preuređenju u hotel. Nekoliko ljudi se ubrzo javilo u odjeljku za komentare, a mnogi su pohvalili stručnjaka zbog trika.

"Jedva čekam da ovime uništim obiteljski Božić", napisala je jedna osoba. "Imate li kakve financijske savjete o tome kako si priuštiti razvod nakon implementacije ove strategije?", našalila se druga. "Jedan od vaših rijetkih videa koje neću dijeliti s prijateljima", dodala je treća. "Nemojte se zamarati hotelima. Čim kupite hotele, oslobađate kuće koje drugi mogu kupiti. Ako imate sve kuće, nitko ih drugi ne može kupiti i poboljšati svoje šanse za prihod", zaključila je četvrta.

Ključne riječi
društvene igre Kuće kupnja trik pobjeda Monopoly

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Simbol talijanske kvalitete

Hausbrandt i Ribili kroz projekt „Place of Excellence“ ističu izvrsnost u kulturi pripreme kave te najavljuju nova priznanja u narednoj godini

Renomirani talijanski proizvođač kave i najnagrađivaniji brend talijanskog tradicionalnog stoljetnog pristupa proizvodnji Hausbrandt, prepoznatljiv po vrhunskoj kvaliteti, u suradnji s tvrtkom Ribili, jednim od vodećih hrvatskih distributera i zastupnika premium ugostiteljskih brendova, uspješno je počeo s provedbom Place of Excellence projekta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!