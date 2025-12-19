Naši Portali
VJEČNO PITANJE

Hrvati u žestokoj raspravi nakon pitanja na Redditu: Perete li mandarine prije jela?

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
19.12.2025.
u 15:30

Jednostavno pitanje koje je jedna korisnica postavila na Redditu nakon svađe s dečkom pokrenulo je lavinu komentara i podijelilo Hrvatsku.

Naizgled bezazleno pitanje "Da li perete mandarine i nektarine prije jela?" koje je korisnica Reddita postavila nakon rasprave s dečkom, otvorilo je pravu Pandorinu kutiju i postalo poprište jedne od onih internetskih debata u kojima svatko ima čvrsto mišljenje. Objava na subredditu /r/askcroatia brzo je prikupila gotovo stotinu komentara. 

Većina se odmah podijelila u dva logična tabora. Najpopularniji odgovor, koji je prikupio više od stotinu glasova, sažima mišljenje mnogih: "Mandarine ne, nektarine da". Logika je jednostavna, nektarine se jedu s korom, dok se mandarine gule. Ipak, dio korisnika odmah je upozorio na problem unakrsne kontaminacije. 

"Diraš prljavu koru rukama i onda tim istim rukama očišćenu mandarinu. Tako da ima logike, iako ni ja to ne radim, ali sigurno su u pravu oni koji peru", objasnio je jedan komentator, pokrenuvši novu rundu rasprave. Argument da se bakterije i prljavština s kore prenose na jestivi dio voća za neke je bio dovoljan razlog za pranje, dok su ga drugi ismijali usporedbom: "Vjerojatno opereš i gume na autu prije nego ih zamijeniš?".

Naravno, rasprava ne bi bila potpuna bez sarkazma koji je dominirao temom. "Orahe i lješnjake stavim u perilicu rublja na brzi program, pa kad krene centrifuga svi susjedi znaju da ću tucati", napisao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali s vlastitim "savjetima": "Naravno, kao i bananu, ananas i kokos", na što je netko dodao "I kiwi". To je dovelo do pitanja: "Depiliraš li kivi prije ili voliš dlakavi?". Neki su predlagali i drastičnije metode poput pranja voća Sanitarom "da bolje dezinficira" ili u perilici rublja "bez omekšivača, da ostanu fine hrskave".

Što kaže struka?

Iako je rasprava na Redditu uglavnom bila šaljiva, ona dotiče vrlo stvarnu temu sigurnosti hrane. Naime, stručnjaci već godinama upozoravaju na važnost pranja voća i povrća. Razlog nije samo vidljiva prljavština, već i ostaci pesticida te štetni mikroorganizmi poput E. coli ili salmonele. Nektarine se, primjerice, redovito nalaze na listi "Dirty Dozen", popisu voća i povrća s najvišim razinama ostataka pesticida. Nedavna istraživanja upozoravaju na takozvani "koktel efekt" više različitih pesticida.

Preporuka stručnjaka je jasna: sve voće i povrće, neovisno o tome guli li se ili ne, trebalo bi temeljito oprati pod mlazom hladne vode. Pranjem kore sprječava se prijenos nečistoća i mikroorganizama na jestivi dio. Iako neki koriste otopine sode bikarbone ili octa, američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) ističe kako je za većinu proizvoda dovoljna obična voda. Korištenje sapuna i deterdženata strogo se ne preporučuje jer su voće i povrće porozni i mogu upiti kemikalije štetne za konzumaciju.

WA
wannabenovinari
16:58 19.12.2025.

Što bi Rvatine prali. Njima ne smeta ni da im musavci koji peru ruke jednom godišnje nose hranu. Ha ha ha. Ne smeta im ni da drže glavu na kauču na kojem im je džukela prije hladila jaja i šupak. Aaa ha ha.

