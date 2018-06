Žene imaju veću stopu reinfarkta i veću stopu smrtnosti od muškaraca

Najvažniji je tim. Sami možete malo

Sve više mladih liječnika odlazi iz Hrvatske. Jeste li ikada poželjeli iseliti se iz Hrvatske nezadovoljni uvjetima rada i što vas je zadržalo?

KB Sveti Duh perspektivna je bolnica s puno mladih kolega na specijalizaciji iz kardiologije koji svojom energijom i zanosom daju novu dinamiku i volju za radom i napretkom. Poziva za rad u inozemstvu uvijek ima, i želja se ponekad javi, ali za sada sam zadovoljna radom i životom u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su me zadržali uvijek neki ciljevi u kardiologiji i novi izazovi. Ako zaista želite nešto dobro napraviti, uvijek ćete naći dobar tim koji to jednako želi kao i vi i naći ćete načina da to ostvarite. Nije lako. Nekad gurate veliki kamen uzbrdo, ali na kraju, uz dovoljno energije, upornosti i ljubavi, uspije se doći do cilja. Najvažniji je tim, sami možete malo.