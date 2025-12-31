Stručnjaci otkrivaju: Ovo je idealna količina vježbanja i sna za smanjenje rizika od bolesti i prerane smrti

Pronalaženje prave ravnoteže između sna i tjelesne aktivnosti moglo bi imati ključnu ulogu u zaštiti zdravlja i smanjenju rizika od prerane smrti, tvrde znanstvenici. Novo istraživanje pokazuje da više sna nije uvijek i bolje – barem kada je riječ o svakodnevnom kretanju. Prema velikoj međunarodnoj studiji, postoji svojevrsna “idealna zona” u kojoj se san i aktivnost optimalno preklapaju. Ljudi koji spavaju oko šest do sedam sati po noći u prosjeku su najaktivniji tijekom sljedećeg dana, prenosi Daily Mail.

Istraživanje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Flinders u Australiji, a rezultati su objavljeni u znanstvenom časopisu Communications Medicine. Analizirani su podaci više od 70.000 odraslih osoba s gotovo 250 lokacija diljem svijeta, koje su praćene tijekom tri i pol godine.

Sudionici su nosili uređaje za praćenje sna i tjelesne aktivnosti, što je istraživačima omogućilo precizno praćenje trajanja sna i dnevnog broja koraka. Rezultati su pokazali da su osobe koje su spavale oko šest sati napravile u prosjeku gotovo 340 koraka više sljedeći dan u usporedbi s onima koji su spavali osam sati. Čak su i sudionici sa sedam sati sna hodali oko 237 koraka više od onih s osam sati sna.

Kada su znanstvenici usporedili san i razinu aktivnosti, uočili su krivulju u obliku slova U – i premalo sna (manje od šest sati) i previše sna (više od osam sati) povezano je s manjim brojem koraka sljedeći dan.

Ovi su nalazi posebno važni jer su i kratak san i niska tjelesna aktivnost neovisno povezani s povećanim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa, pretilosti, depresije, kroničnih upala i smrtnosti od svih uzroka. Prethodna istraživanja već su pokazala da je oko 8000 koraka dnevno dovoljno za smanjenje rizika od srčanih bolesti i prerane smrti, čime se dovodi u pitanje popularni cilj od 10.000 koraka dnevno.

No, nova analiza otkriva koliko je u stvarnosti teško uskladiti preporučene količine sna i kretanja. Samo 12,9 posto sudionika uspjelo je redovito kombinirati sedam do devet sati sna s barem 8000 koraka dnevno. S druge strane, 16,5 posto ispitanika u prosjeku je spavalo manje od sedam sati i hodalo manje od 5000 koraka dnevno, što se smatra sjedilačkim načinom života.

Znanstvenici su također zaključili da san ima veći utjecaj na razinu aktivnosti nego obrnuto, što sugerira da loša kvaliteta ili nedostatak sna može biti glavna prepreka redovitom kretanju. Starije osobe iznad 60 godina te osobe s indeksom tjelesne mase većim od 32 imale su manju vjerojatnost da dosegnu veći broj dnevnih koraka.

Glavni autor studije, John Flinton sa Sveučilišta Flinders, istaknuo je da rezultati ukazuju na jaz između idealiziranih zdravstvenih preporuka i stvarnog života. “Samo mali dio ljudi uspijeva redovito postići i dovoljno sna i adekvatnu tjelesnu aktivnost”, rekao je Flinton, dodajući da to otvara pitanje koliko su trenutne smjernice javnog zdravstva realne kada se promatraju zajedno.

Ipak, istraživači upozoravaju da se rezultati ne smiju tumačiti kao poticaj za namjerno skraćivanje sna. Studija nije uzela u obzir intenzitet vježbanja niti druge oblike aktivnosti, a sudionici su u prosjeku bili zdravstveno osvješteniji od opće populacije.

Umjesto toga, znanstvenici poručuju da rezultati naglašavaju potrebu za fleksibilnijim i realističnijim zdravstvenim smjernicama koje uvažavaju činjenicu da se san i tjelesna aktivnost u svakodnevnom životu snažno isprepliću.

