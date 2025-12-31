Teško možemo zamisliti bolji završetak godine od Kozlovićeve Santa Lucije

Duga je priča o vinarstvu u istarskoj obitelji Kozlović, jednoj od po vinima najpoznatijih u nas. Praktično se ime Kozlovića prometnulo u svakodnevni kućni sinonim za vrhunska vina. I to ima svakog razloga, pogotovo kada kušate njihov teran. Santa Lucia 2017. posljednji je u nizu doista aklamativno uspjelih vina od grožđa pobranog s istoimenog položaja kod Buja.

Ovaj teran njegovan je 24 mjeseca u barrique bačvama, a tonovi su hrastovine potpuno uklopljeni u vino koje je mekih tanina i visoke doze elegancije. Obiluje notama tamnog voća koje kao da se izmjenjuje po vrstama svakim gutljajem. No glavna je vrijednost ovog vina potencijal starenja, za koje vinar navodi da je čak i više od deset godina.

Ova je tvrdnja i dokazana jer Kozlović je jedan od onih vinara koji vodi veliku brigu o vlastitoj arhivi pa je bilo prilika i da se kušaju terani starijih godišta, koji su mahom doista nevjerojatna vina koja kao da uopće ne stare. Nema nikakve sumnje zašto je za Gianfranca Kozlovića i njegovu obitelj ovo ponos, Santa Lucia i u berbi 2017. pokazuje i dalje osobine zbog kojeg je ovo vino tako omiljeno i kod vinskih znalaca i kod opće publike.

Iznimno, vrlo pitko vino, sjajno strukturirano, pa je najbolje nabaviti nekoliko boca, koju otvoriti odmah, a više ostaviti i vratiti im se za koju godinu ili čak deset.