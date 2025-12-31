Naši Portali
simbol obnove svijeta

O tome su ispisani mitovi i bajke: Nema novogodišnjeg stola bez svinjetine

Foto: shutterstock
1/4
Autor
Veljko Barbieri
31.12.2025.
u 13:00

Za blagdanskim se stolom i danas iznova otkriva tajna nastanka i dolaska Novog ljeta, ispod hruskave korice pečenog Gospodina prasca

Nema priče o novogodišnjem stolu bez Gospodina prasca. O njemu su na svim krajevima svijeta ispisani mitovi i bajke, uz sveprisutna jela od svinjetine i odojka. Najstariji mezopotamski mit zapisan je na tablicama pronađenim u svetim gradovima Ninivi i Babilonu, a pod naslovom “Ep o Stvaranju Svijeta” na obalama Eufrata i Tigrisa prepričavao se u vrijeme novogodišnjih svečanosti. Priča taj mit kako su bog prvotnih voda, silni Apsu, i roditeljica svijeta, velika zmija Tijamant, zajedno stvorili novo potomstvo bogova i njime napučili Zemlju, Vode i Nebo.

No ta djeca bogovi bila su silno bučna, stalno su nešto slavila na svojim velikim gozbama, na kojima nije nedostajalo pečenja, ni voća, ni slatkih vina, piva i umaka. I nije ih nimalo zabrinjavalo što time narušavaju poredak koji je do tada vladao u svijetu njihovih stvoritelja. Apsu i njegov čarobnjak Mumu tako skuju plan kako će ugušiti male bogove, usprkos Tijamntinu protivljenju, budući da je voljela svijet koji je stvorila, Zemlju koju je njegovala, Zrak koji je udisala i Nebo na kojem su svijetlile novogodišnje zvijezde, ta buduća domovina božje djece. I došapne ona najstarijemu sinu, već ojačalom Eu da ga Apsu namjerava smaknuti zajedno s njegovom braćom i on se prikrade u Apsuovu ložnicu i tamo ga uspava, za sva vremena. Zauzme tada Ea Apsuovu palaču na nebeskom svodu, odakle je vladao ne obazirući se na upozorenja svoje zmijolike majke Tijamante. Štoviše, odluči i nju smaknuti pa sa svojom ženom Damkinom stvori silnog Marduka. Kad dođe vrijeme, potraži pomoć u Marduka.

On pristane ali samo uz jedan uvjet: “Moja će snaga vladati umjesto tebe, ja ću krojiti sudbinu,/ Što ja stvorim nikada neće propasti, što ja kažem nitko neće poreći./ Zbog toga novogodišnja svinjetina mora krasiti naše stolove i jelovnike, kao simbol obnove svijeta.” Nemajući kamo, otac Ea pristane, a Marduk se oboruža svojim moćnim lukom i strijelom, te povede sa sobom sedam glavnih vjetrova na Tijamantinu vojsku. Pa je izazove na dvoboj i uguši silnim vjetrovima. Odmah potom sahrani dijelove njezina tijela pod raznim humcima, te od njezine kože napravi novi zvjezdani nebeski krov, a od dijelova zmijina tijela novu zemlju i vode.

Od tada su se dani za kojih je Marduk prionuo na stvaranje novog svijeta slavili u Babilonu kao novogodišnji i velike su se svečanosti održavale u svim svetim gradovima, a na stolove su se iznosila svečana praseća jela i posvećena pića. Na sasvim drugom kraju svijeta, u carstvu Maja, na meksičkom poluotoku Yucatanu, vjeruju da Nova Godina pada točno u dane kada su iz voda velikog Potopa koji je uništio stari svijet nikla četiri sveta stabla kao čuvari četiri strane svijeta, koja su označila Novo Doba. Stoga i Maje uz velike gozbe, na kojima prevladava svinjsko meso, slaveći svoju Novu Godinu, slave i nastanak novoga svijeta.

Onog istog koji kroz novogodišnja jela uzbudljivo priziva sjećanje i na naše najstarije mitove o obnavljanju svemira, a koje također prate i naše novogodišnje gozbe, najčešće od Gospodina prasca, od starog Rima, Heraklova Kalidonskog vepra, “Tri praščića” braće Grimm, Dickensa, te naposljetku Orwella i njegova neustrašiva praščića Snowballa koji je na kraju vjerojatno završio kao pečenka. Jelovnicima koji slave svinjetinu za blagdanskim se stolom i danas iznova otkriva tajna nastanka i dolaska Novog ljeta ispod hruskave korice pečena Gospodina prasca.

Lungić obložen prepečenim špekom u umaku od vrganja

Oko 80 dag svinjskih lungića narežemo na medaljone i svaki zasebno omotamo tanko narezanim prepečenim listovima špeka. Na 1 ½ dl ugrijanog ulja zapecite medaljone s obje strane da dobiju lijepu boju. Izvadite ih na toplo, a na ostaku masnoće pirjajte 1 sitno sjeckani crveni luk dok ne omekša. Na tu posteljicu stavite 20 dag narezanih vrganja i zapečene svinjske medaljone obložene prepečenim špekom te podlijevajući s 1 dl mesnog temeljca pirjajte oko 15 min. Na kraju ubacite papar, sol i ½ dl bijelog vina. Služite vruće.

Oblozeni svinjski_lungic_u_vrganjima
Foto: PRESS

Cirakijeva svinjska pisanica u kulenu

Na 5 dag rastopljene masti propirjajte 10 dag sjeckanog crvenog luka i paprike te 5 dag sjeckanog kulena (može i druge ljute kobasice) i slanine, ubacite 1 mali ljuti feferon, pa umak ugustite s 1 dl bijeloga vina. Tada u njega dodajte 1 sjeckani kiseli krastavac i 1 sjeckano kuhano jaje pa na tu posteljicu položite s obje strane na naglo prepečene odreske od svinjske pisanice. Kad se sve prožme, posolite po potrebi i ukrasite trakama kulena, tvrđeg sira i kuhane šunke uz malo sjeckanog peršina. Po receptu iz požeškog restorana Obrtnički dom.

Foto: PRESS

Đakovački punjeni odojak

Cijela svinjska prsa od mladog odojka od 2 kg pomno otkoštite od rebara i kralježnice pa rastvorite na ravnoj površini. U stroju za mljevenje mesa sameljite 2 paprike, 1 žlicu krušnih mrvica, 5 dag ribanog dimljenog sira, 2 tvrdo kuhana jaja, 1/3 kg svinjske jetre, 10 dag sjeckane šunke. Pospite prstohvatom mljevenog klinčića i dodajte u nadjev 1 sjeckanu ljutu papričicu. Posolite i smotajte kao veliku roladu, podvezanu kuharskim konopcem. Pecite na nauljenom limu na posteljici od 1 kg posoljenih krumpira u komadu, 2 paprike, 2 kapule, 1 cijele neoguljene glavice češnjaka i 2 lista lovora u vrućoj pećnici oko 1 sat, prvo pokriveno folijom, a zadnjih 30 minuta otkriveno, okrećući i podlijevajući bijelim vinom. Kad se odojak ispeče, pustite da odstoji, pa oštrim nožem izrežite na ploške i služite jelo toplo, s prilogom po volji.

Foto: PRESS

svinjetina meso Nova godina odojak

