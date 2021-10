Žena na Redditu: ‘Zamolila sam majku s nemirnim djetetom da napusti restoran, uništavali su mi uživanje u obroku’

Anonimna 23-godišnjakinja podijelila je s virtualnim poznanicima, korisnicima Reddita, jednu situaciju u kojoj se našla tijekom večere u restoranu i pitala je li reagirala ispravno ili ne.



Naime, kako je objasnila, ona i dečko večerali su u jednom restoranu a dva stola dalje sjedila je obitelj s malim djetetom. U jednom trenutku dijete je postalo nemoguće, deralo se punih 10 minuta, a roditelji se nisu baš puno trudili umiriti ga. "Platila sam ovu večeru, znači želim uživati, a za drugim stolom se dere dijete i ne prestaje. Odlučila sam se obratiti obitelji."



Došla je do njihovog stola i pitala mogu li izvesti dijete van i smiriti ga jer ljudi pokušavaju uživati u svojoj večeri. Majka djeteta odmah se iznervirala i pravdala da je još mali te da mole za razumijevanje. "Rekla sam joj da bi trebala izvesti dijete van jer nije uredu da ometa druge ljude tijekom večere. Otišla sam natrag za svoj stol, a ona je pozvala konobara i rekla mu da sam bila bezobrazna prema njima. Brzo su se javili drugi gosti i rekli da to nije istina, pa je obitelj napustila restoran. Pogledala me jako zločesto dok je izlazila", opisala je.

Pogledajte predivnu reakciju malenog dječaka koji je na poklon dobio štene psića! ❤

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prijatelji su joj rekli da je trebala pokazati više razumijevanja za malo dijete, ali ona i dalje smatra da je ispravno postupila.



Korisnici Reddita prozvali su je sebičnom i rekli joj kako nije na njoj da kritizira roditelje i to koje uopće ne poznaje. "Možda te dijete nerviralo, ali taj restoran nije tvoj da odlučuješ o takvim stvarima", napisao je netko.



Kako prenosi The Sun, ima naravno i korisnika koji su je podržali. "Trebali su izvesti dijete van, definitivno, neke granice se moraju znati."

Video zaposlenice restorana postao hit jer nije shvatila kome je rekla da slobodan stol mora čekati pola sata