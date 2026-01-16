Želite skinuti višak kilogram od blagdana? Pravilo 'pola tanjura' moglo bi vam pomoći u tome

Mnogi ljudi tijekom blagdana popuste s prehrambenim navikama i uživaju u bogatim jelima i slasticama, što često dovede do nekoliko dodatnih kilograma. Sada, nakon završetka blagdanskog razdoblja, mnogi traže učinkovite i praktične načine kako se riješiti viška i vratiti se zdravijim rutinama. Ljudi koji žele izgubiti kilograme mogli bi brže postići svoj cilj slijedeći princip "pola tanjura" koji je predložila Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS).

NHS pruža smjernice svima koji žele jesti zdravije obroke i sigurno smršavjeti, poput ljudi kojima je liječnik opće prakse savjetovao da smršave. NHS i Svjetska zdravstvena organizacija preporučili su svima da dosegnu svoj cilj od pet porcija dnevno. "Kada je riječ o voću i povrću, tada je jedenje pet porcija dnevno minimum kojem biste trebali težiti, ali što više jedete, to bolje! Dobar su izvor vlakana, imaju malo kalorija i izvrsni su za međuobrok. Povećajte unos i postavite si cilj da dosegnete svojih pet porcija dnevno, svaki dan", savjetovali su iz NHS-a. Međutim, ljudi možda ne znaju kako uključiti ovaj princip u svoje obroke, prenosi Daily Express.

Prema NHS-u, jedan koristan savjet za uživanje u zdravim obrocima jest napuniti "oko pola tanjura" povrćem tijekom glavnog obroka. Stručnjaci su predložili da ciljate na dvije ili više porcija povrća u glavnom obroku, što je jednako polovici tanjura. Iz NHS-a su objasnili da porcija iznosi 80 grama, ali se računa i kombinacija manjih količina.

Ne samo da praćenje ove metode može pomoći ljudima da smršave, već ima i višestruke zdravstvene prednosti. Svjetska zdravstvena organizacija objasnila da je jedenje najmanje 400 grama voća i povrća povezano s manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i nekih vrsta raka. Osim toga, stručnjaci iz NHS-a su preporučili ljudima koji pokušavaju smršavjeti da uvijek uključe proteine ​​u svoje obroke da bi dulje ostali siti. To može uključivati ​​jaja, ribu, grah, mahunarke i nemasno meso.

Međutim, ljudima se savjetuje da ograniče unos ugljikohidrata na najviše trećinu svog dnevnog unosa, kao i odabir cjelovitih žitarica kad god je to moguće. Također se preporučuje zamjena mliječnih proizvoda opcijama s niskim udjelom masti i šećera. Ako jedete ribu, preporučuje se jesti dvije porcije tjedno od kojih bi jedna trebala biti masna riba, poput lososa ili pastrve. Prilikom kuhanja s uljem, najbolje je odabrati maslinovo, suncokretovo ili ulje repice koje sadrži nezasićene masti.

Hidratacija je još jedan važan čimbenik. "Pijte šest do osam čaša tekućine dnevno. Voda, mlijeko s niskim udjelom masti, čaj, kava, napitci bez šećera. Sve se računa! Količina koju jedete jednako je važna kao i ono što jedete, bez obzira koliko je vaša prehrana zdrava, i dalje se možete udebljati ako jedete previše. Unos više kalorija nego što vašem tijelu treba svaki dan može dovesti do debljanja", objasnili su iz NHS-a. Preporučeni dnevni unos kalorija obično je 2500 kcal za muškarce i 2000 kcal za žene. Za nekoga tko pokušava smršavjeti, to je obično 1900 kcal za muškarce i 1400 kcal za žene.