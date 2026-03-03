Naši Portali
UPOZORENJE LIJEČNIKA

Liječnik otkrio 3 najveća krivca za preranu smrt: Jedan od njih je 'tihi ubojica', a možda ga imate i vi

Ana Hajduk
03.03.2026.
u 14:30

Liječnik je naveo tri najveća preventabilna faktora rizika za smrt i naglasio da mnogi ljudi ni ne znaju da imaju 'tihog ubojicu' koji im ozbiljno šteti. Srećom, postoje načini kako se zaštititi i preuzeti kontrolu nad svojim zdravljem.

Iako je pitanje o vječnom životu najbolje prepustiti filozofima, većina ljudi željela bi doživjeti barem prosječni životni vijek. Upravo o tome govorio je dr. Jeremy London na svojem TikTok kanalu, gdje je upozorio na 'tihog ubojicu' za kojeg mnogi ni ne znaju da im narušava zdravlje. Pritom je naveo i tri najveća preventabilna faktora rizika za smrtnost od svih uzroka te objasnio što svatko može učiniti kako bi iskoristio činjenicu da se ti rizici mogu spriječiti.

Tri glavna preventabilna faktora rizika za smrtnost od svih uzroka su, prema njegovim riječima, pušenje, loša prehrana i visoki krvni tlak. Dr. London je upravo visoki krvni tlak opisao kao 'tihog ubojicu', ističući da u SAD-u pogađa svaku drugu osobu, dok većina ljudi uopće nema pojma da ga ima. No, to ne znači da on nema ozbiljan utjecaj na zdravlje, jer kako je objasnio, visoki tlak oštećuje srce, mozak i bubrege, a pravilno funkcioniranje svih tih organa ključno je za zdrav život.

@drjeremylondon Top 3 preventable risk factors for all cause mortality #doctor #hearthealth #heartattack #obesity #fyp ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD

Dobra vijest je, kako je naglasio, da se na njega može uvelike utjecati promjenom načina života, prehranom, upravljanjem stresom i, kada je to potrebno, lijekovima. "Budite proaktivni, a ne reaktivni", poručio je ljudima. Nažalost, mnogi ljudi ne poduzimaju potrebne korake, a to je često povezano s druga dva preventabilna faktora koji dovode do prerane smrti.

Vjerojatno već znate, ali za slučaj da niste sigurni, pušenje povećava rizik od visokog krvnog tlaka svakom popušenom cigaretom i može uzrokovati nakupljanje plaka unutar arterija. Ako je visoki krvni tlak 'tihi ubojica', onda je pušenje, prema dr. Londonu, 'najgori prijestupnik'. On ga je nazvao "bez sumnje najgorom stvari koju možete učiniti za svoje tijelo".

Pušenje ne samo da pogoršava krvni tlak, čime se povećava rizik od srčanog ili moždanog udara, već, kako kaže liječnik, "oštećuje gotovo svaki organski sustav", a šteta koju nanosi plućima dobro je poznata i dokumentirana. "Otprilike jedna od pet smrti povezana je s upotrebom duhana. Ako pušite, dobro razmislite o prestanku. To je najsnažniji korak koji možete poduzeti za svoje zdravlje", zaključio je.

Naravno, prehrana je također ključan faktor koji utječe na vaše zdravlje. Liječnik je pojasnio kako prehrana siromašna voćem i povrćem, a bogata trans mastima i ultraprerađenom hranom doprinosi jednakom udjelu smrtnih slučajeva kao i pušenje, uglavnom zbog kardiovaskularnih bolesti. "Hrana je poput informacije za vaše tijelo. Osmislite plan prehrane koji vam odgovara i budite promišljeni o onome što unosite u usta", savjetovao je dr. London.
