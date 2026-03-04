Ovo je pet najopasnijih horoskopskih znakova: Evo kako izbjeći njihovu mračnu stranu
Astrologinja Narayana Montúfar, koja tvrdi da svaki znak ima svoje negativne stran, poredala je horoskopske znakove po tome koliko su opasni za sebe i druge oko sebe. Također, naglašava da je lista napravljena na temelju njihovih sposobnosti da postanu opasni ili čak zlobni u situacijama kada se osjećaju ugroženo, a ne po njihovom uobičajenom karakteru.
Dok je među najbezopasnije znakove svrstala proračunate Vage, osjetljive Ribe, direktne Strijelce, dosadne Bikove i ekscentrične Lavove, posebno je istaknula 5 znakova kojih mogu biti neočekivano problematični, prenosi parade.com.
5. Blizanci: Ovaj znak je društveni kameleon. Zbog potrebe da se uklope u svako okruženje, često zbunjuju one najbliže sebi te su zbog toga često proglašeni dvoličnima ili neiskrenima. Opasnost Blizanaca manifestira se tako što će Blizanac doći na zabavu kao dobar, a otići sa zabave kao zli brat blizanac. Upozorava da nikad ne bi trebali očekivati da će dogovori s Blizancima ići po vašem planu, zato ističe da s njima morate biti prilagodljivi i priviknuti se da stvari često neće biti onakve kako ste ih vi zamislili.
4. Ovan: Zbog utjecaja Mars, planeta agresije i kretnje, često su impulzivni, zbog čega su zauzeli visoko mjesto na ovoj ljestvici. Jako su natjecateljski nastrojeni te su nemilosrdni kada netko želi nešto što je njihovo ili nešto što oni žele. Nikad ne testirajte svoju sreću s ovim znakom.
3. Jarac: Jarčevi su izrazito orijentirani prema materijalnom, tj. prioritet im je najčešće materijalna sigurnost. Vrlo su inteligentni te ne prihvaćaju neuspjeh. Ostvarit će sve svoje želje i ciljeve, bez obzira na žrtvu il na to tko im se nalazi na tom putu do uspjeha. Ako vam sve što smo naveli ne zvuči tako opasno, vjerojatno se niste natjecali s Jarcem. Kao i Ovan ovi tvrdoglavi znakovi rijetko odustaju od onoga što su si zacrtali za budućnost, zbog čega ih ne želite imati za neprijatelja ili suparnika.
2. Škorpion: Poznato manipulativan i zao znak, ako im se zamjeri ili napravi nešto što oni smatraju neprikladnim. Škorpion je uz Blizance jedan od znakova s najgorom reputacijom, a to ne dolazi niotkud. Iako Škorpioni mogu biti jako dobri prijatelji, zbog svoje odanosti i zaštitničkih nagona, loše vam se piše ako vas ovaj znak uhvati u laži. Ako ih povrijedite Škorpioni će vam definitivno vratiti duplo.
1. Vodenjak: Iako nema takvu reputaciji, na ljestvici ove astrologinje Vodenjaci su daleko najopasniji znakovi jer su vrlo pasivno agresivni i emocionalno odvojeni. Vodenjaci su često otvorenog uma, ali vrlo emotivno hladni i nedostupni. Ako ih povrijediti ili im napravite nešto loše, Vodenjaci će u potpunosti zaboraviti na vaše postojanje. Bez obzira na to što su otvoreni za nove svjetonazore i načine razmišljanja, njihova tamna strana čini ih hirovitima, prevrtljivima.