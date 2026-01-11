Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
dobro za znati

Ova pića sabotiraju vašu liniju: Jednostavna zamjena može vam pomoći u mršavljenju

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
11.01.2026.
u 10:00

Profesorica Sarah Berry otkrila je da zapanjujući dio kalorija koje ljudi konzumiraju dolazi od onoga što pijuckaju

Iako mnogi pažljivo biraju što jedu kada žele smršavjeti, često nismo svjesni da sami sebi možemo otežavati proces. Sitne navike, neočekivani izbori hrane ili dodaci u obrocima mogu značajno utjecati na unos kalorija i kvalitetu prehrane, ponekad potpuno nehotice sabotirajući trud koji ulažemo u postizanje željene težine.

Nutricionistica je otkrila da ljudi nesvjesno gomilaju kilograme kroz svoj izbor pića te je pozvala javnost da preispita svoje navike pijenja. Tijekom gostovanja u podcastu Zoe Health, profesorica Sarah Berry, koja je dva desetljeća proučavala prehranu na King's Collegeu u Londonu, otkrila je da zapanjujući dio kalorija koje ljudi konzumiraju dolazi od onoga što pijuckaju. Stručnjakinja je naglasila da uz praćenje unosa hrane, pojedinci moraju posvetiti puno veću pozornost konzumaciji tekućine, piše Mirror.

"Ono što pijete može imati ogroman utjecaj na vaše zdravlje, i ne govorim samo o alkoholu. U prosjeku, 18 posto kalorija koje konzumiramo dolazi iz pića. Većina pića koja danas konzumiramo nevjerojatno je bogata šećerom i nema nikakvu nutritivnu vrijednost. Istraživanja tijekom godina to dosljedno pokazuju. Visoka konzumacija gaziranih pića dovodi do lošijih zdravstvenih ishoda, a čini se da pića zaslađena šećerom potiču bezalkoholnu masnu bolest jetre, što je ozbiljan i brzo rastući metabolički poremećaj. Zamijenite napitke zaslađene šećerom napitcima koji mogu podržati vaše zdravlje poput kave, zelenog čaja, crnog čaja ili kefira", savjetovala je Berry.

Nutricionist Tim Spector objasnio je zdravstvene prednosti kave. "Pijenje kave je zapravo jako dobro za vas. Smanjuje rizik od srčanih bolesti za trećinu. To je dobra vijest za ljubitelje kave, ali opet, vjerojatno je to zbog mikroba koji jedu vašu kavu i proizvode zdrave kemikalije", rekao je. Stručnjak je objasnio da je kava puna vitalnih hranjivih tvari i izvanredne količine vlakana, dok su studije pokazale da može smanjiti rizik od srčanog udara za 25 posto.

"Kava je zdrava hrana i svi bismo trebali piti barem tri šalice dnevno, prema najnovijim znanstvenim istraživanjima. I nije važno ako ne želite kofein, samo pijte bezkofeinsku kavu. Vjerojatno je jednako zdrava. Zapravo, studije su pokazale da je umjereni unos kave, što je oko 2-5 šalica dnevno, povezan s manjom vjerojatnošću dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, raka jetre i endometrija, Parkinsonove bolesti i depresije. Čak je moguće da ljudi koji piju kavu mogu smanjiti rizik od rane smrti", objasnio je Spector.

Ključne riječi
kalorije PIĆE napitak mršavljenje kilogrami

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!