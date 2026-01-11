Ova pića sabotiraju vašu liniju: Jednostavna zamjena može vam pomoći u mršavljenju

Iako mnogi pažljivo biraju što jedu kada žele smršavjeti, često nismo svjesni da sami sebi možemo otežavati proces. Sitne navike, neočekivani izbori hrane ili dodaci u obrocima mogu značajno utjecati na unos kalorija i kvalitetu prehrane, ponekad potpuno nehotice sabotirajući trud koji ulažemo u postizanje željene težine.

Nutricionistica je otkrila da ljudi nesvjesno gomilaju kilograme kroz svoj izbor pića te je pozvala javnost da preispita svoje navike pijenja. Tijekom gostovanja u podcastu Zoe Health, profesorica Sarah Berry, koja je dva desetljeća proučavala prehranu na King's Collegeu u Londonu, otkrila je da zapanjujući dio kalorija koje ljudi konzumiraju dolazi od onoga što pijuckaju. Stručnjakinja je naglasila da uz praćenje unosa hrane, pojedinci moraju posvetiti puno veću pozornost konzumaciji tekućine, piše Mirror.

"Ono što pijete može imati ogroman utjecaj na vaše zdravlje, i ne govorim samo o alkoholu. U prosjeku, 18 posto kalorija koje konzumiramo dolazi iz pića. Većina pića koja danas konzumiramo nevjerojatno je bogata šećerom i nema nikakvu nutritivnu vrijednost. Istraživanja tijekom godina to dosljedno pokazuju. Visoka konzumacija gaziranih pića dovodi do lošijih zdravstvenih ishoda, a čini se da pića zaslađena šećerom potiču bezalkoholnu masnu bolest jetre, što je ozbiljan i brzo rastući metabolički poremećaj. Zamijenite napitke zaslađene šećerom napitcima koji mogu podržati vaše zdravlje poput kave, zelenog čaja, crnog čaja ili kefira", savjetovala je Berry.

Nutricionist Tim Spector objasnio je zdravstvene prednosti kave. "Pijenje kave je zapravo jako dobro za vas. Smanjuje rizik od srčanih bolesti za trećinu. To je dobra vijest za ljubitelje kave, ali opet, vjerojatno je to zbog mikroba koji jedu vašu kavu i proizvode zdrave kemikalije", rekao je. Stručnjak je objasnio da je kava puna vitalnih hranjivih tvari i izvanredne količine vlakana, dok su studije pokazale da može smanjiti rizik od srčanog udara za 25 posto.

"Kava je zdrava hrana i svi bismo trebali piti barem tri šalice dnevno, prema najnovijim znanstvenim istraživanjima. I nije važno ako ne želite kofein, samo pijte bezkofeinsku kavu. Vjerojatno je jednako zdrava. Zapravo, studije su pokazale da je umjereni unos kave, što je oko 2-5 šalica dnevno, povezan s manjom vjerojatnošću dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti, raka jetre i endometrija, Parkinsonove bolesti i depresije. Čak je moguće da ljudi koji piju kavu mogu smanjiti rizik od rane smrti", objasnio je Spector.