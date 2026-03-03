Savjeti za kvalitetan san: Pozdravite se s neprospavanim noćima

Dobar san ključan je za zdrav život te funkcionalnu i produktivnu svakodnevicu. Prema podacima koje navodi Europsko društvo za istraživanje sna, 10 do 16% Europljana pati od nesanice, a čak 80% Hrvata nije zadovoljno svojom kvalitetom sna. Manjak sna može negativno utjecati na vaš imunitet, koncentraciju te regulaciju hormona, zbog čega je vrlo važno održavati higijenu spavanja. Praćenjem nekoliko najčešćih savjeta stručnjaka, popravit ćete svoje san i dnevni ritam.

1. Održavanje konzistentnog ritma spavanja: Najvažniji savjet koji se često ponavlja među stručnjacima je da svaku večer idete u krevet, a ujutro se budite, otprilike u isto vrijeme. Tako podržavate svoj cirkadijalni ritam, tj. unutarnji biološki sat koji vaše tijelo koristi za regulaciju osjećaja pospanosti i budnosti. Ova stabilnost pomaže tijelu da prepozna kada je vrijeme za san, zbog čega se više nećete satima okretati i mučiti prije nego što utonete u san. Rezultati istraživanja sna pokazuju da je dosljednost spavanja, podjednako važna kao i samo trajanje sna, a nekonzistentnost može vrlo negativno utjecati na vaš životni vijek i kvalitetu života. Osobe koje imaju dosljedno vrijeme odlaska na spavanje i buđenja imaju i bolje metaboličko zdravlje te smanjen rizik od depresije i anksioznosti u usporedbi s pojedincima čiji je raspored spavanja nedosljedan, prenosi academic.oup.com.

2. Pripremite tijelo za spavanje: Stručnjaci često ističu da okolina i navike, prije spavanja, igraju veliku ulogu u higijeni spavanja. Isključite ekrane najmanje sat vremena prije spavanja jer plavo svjetlo s telefona i tableta može ometati proizvodnju melatonina, tj. hormona koji potiče pospanost i osjećaj umora. Ugasite svjetla i stvorite mirnu atmosferu u spavaćoj sobi. Izbjegavajte tešku hranu, kofein i alkohol pred spavanje, jer oni mogu držati tijelo budnim i aktivnim. Ovi postupci pomoći će tijelu da shvati da je vrijeme za spavanje i prije nego što legnete u krevet.

3. Iskoristite dnevnu svjetlost i ograničite odmor tijekom dana: Izlazak na sunce tijekom dana može pomoći vašem tijelu da pravilno regulira unutarnji ritam. Svjetlost signalizira tijelu kada je dan, pa se lakše aktivira i posljedično pripremi za san kada padne mrak. Također, važno je odoljeti kratkim dnevnim odmorima i spavanjima jer to otežava uspavljivanje i kvalitetan san.

4. Stvorite rutinu prije spavanja: Usvajanje rutine prije odlaska u krevet i spavanja, pomoći će vašem mozgu da shvati kako je vrijeme za san. Tople kupke, lagano čitanje, opuštajuće vježbe disanja ili rutina njege kože signalizirat će vašem tijelu da se približava vrijeme za odmor.

Naravno to ne znači da bi prije spavanja trebali imati rutinu rješavanja poslovnih problema, gledanja napetih filmova nego tu rutinu trebate upotpuniti opuštajućim aktivnostima. Ako imate problema sa spavanjem, fokusiranje na noćnu rutinu, stabilan raspored i smanjenje stimulacije prije spavanja može vam znatno pomoći.

