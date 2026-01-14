Jedite ih bez grižnje savjesti: Ovo je 9 niskokaloričnih namirnica koje vas neće udebljati
Paziti na prehranu i unos kalorija često može biti izazovno, osobito uz užurban način života i stalnu dostupnost razne hrane. Brojanje kalorija i kontrola porcija mnogima djeluju naporno i teško održivo. Ipak, dobra je vijest da postoje namirnice koje su toliko zasitne i prirodno niskokalorične da je dobivanje kilograma od njih praktički nemoguće, bez obzira na količinu.
Prema stručnjacima s popularnog YouTube kanala i online fitness brenda, Gravity Transformation – Fat Loss Experts, postoji cijeli niz namirnica u kojima je gotovo nemoguće pretjerati. Objasnili su da "gotovo nemoguće" ne znači da imate potpuno pravo jesti neograničeno jer pretjerivanje s bilo kojom hranom i dalje može štetiti vašem zdravlju. Pridržavanje uravnotežene prehrane i redovite rutine vježbanja i dalje je ključno. Uz ovih devet namirnica nećete gomilati kilograme, bez obzira koliko ih pojedete, piše Mirror.
9. Jaja: Jaja se mogu pohvaliti iznimno visokim udjelom proteina, što ih čini nevjerojatno zasitnima. Osim toga, proteini ubrzavaju vaš metabolizam. To znači da ne apsorbirate u potpunosti sve kalorije iz jaja jer se veliki dio sagorijeva tijekom procesa probave", objasnili su stručnjaci za gubitak masti. Međutim, ako pripremate omlet pun dodataka, ishod bi mogao biti drugačiji.
8. Losos: Sljedeći na popisu je losos ulovljen u divljini. Stručnjaci su preporučili izbjegavanje lososa uzgojenog na farmama jer sadrži znatno više masti od lososa ulovljenog u divljini. Stručnjaci za gubitak masti su sugerirali da je losos ulovljen u divljini zapravo izvrstan za kontrolu tjelesne težine jer ima visok udio proteina, vrlo je zasitan i ima upola manje masti od lososa uzgojenog na farmama.
7. Salsa: "Salsa je jedan od umaka s najnižim udjelom kalorija", rekli su kažu stručnjaci. Prema Healthlineu, tipična porcija salse je otprilike dvije žlice i sadrži u prosjeku manje od 10 kalorija, stoga je možete obilno dodavati svojim omiljenim jelima bez brige o kontroli porcija. Jalapeno papričice, koje sadrže komponentu zvanu kapsaicin, također mogu povećati sposobnost tijela da sagorijeva masti, što pomaže u mršavljenju.
6. Kiseli krastavci: Kiseli krastavci su odlični za jelo u velikim količinama jer prirodno imaju malo masti i kalorija, što ih čini pametnim izborom za sve koji paze na njihov unos. Oni također pružaju male, ali vrijedne količine esencijalnih vitamina i minerala. Međutim, zdravstveni stručnjaci su upozorili da imaju visok udio natrija. "Ako ste netko tko ne jede puno prerađene hrane, brze hrane ili kupovne hrane ili ako se uglavnom hranite dijetom s vrlo malo soli, onda bi svakodnevno jedenje kiselih krastavaca moglo biti u redu", rekao je stručnjak iz Cleveland Health Clinic.
5. Pileća prsa: Piletina je glavni izvor nemasnih proteina, nudeći visok udio proteina po porciji, a istovremeno nizak udio masti, što je čini osnovnom namirnicom u mnogim zdravim prehranama. "Porcija od 100 grama pilećih prsa sadrži 165 kalorija, 31 gram proteina i 3,6 grama masti. To znači da otprilike 80% kalorija u pilećim prsima dolazi iz proteina, a 20% iz masti", objasnili su stručnjaci iz Healthlinea.
4. Lubenica: Prema Healthlineu, lubenica se uglavnom sastoji od vode (91%) i ugljikohidrata (7,6%). Gotovo da ne sadrži proteine ni masti te ima vrlo malo kalorija. Prema riječima stručnjaka, 100 grama lubenice sadrži samo 30 kalorija.
3. Gljive: Na popisu namirnica koje možete jesti bez straha od debljanja nalaze se i gljive. To je zbog niskog broja kalorija, a bogate su vitaminima i hranjivim tvarima. Stručnjak za hranu u Aspectu otkrio je najbolju vrstu gljiva za konzumaciju za mršavljenje. To uključuje: reishi gljive, lavlje grive, gljive purećeg repa i gljive čaga.
2. Paprika: Baš kao i gljive, paprike imaju malo kalorija, a opet su pune hranjivih tvari koje podržavaju metabolizam i vaš imunološki sustav. Za papriku srednje veličine, oko 120 grama, ima samo 30 do 40 kalorija, prema poljoprivrednoj tvrtki Dominion Integrated Farms. "Paprike, zahvaljujući sadržaju vlakana i vode, pomažu u poticanju sitosti. Dodaju volumen obrocima bez značajnog povećanja kalorija, što ih čini savršenim za jela velikih količina s niskim udjelom kalorija", objasnili su iz tvrtke.
1. Kokice: Kokice su iznenađujuće odličan međuobrok s niskim udjelom kalorija. Ne samo da pružaju vlakna, već sadrže i antioksidanse koji podržavaju cirkulaciju i pomažu probavi. "Kokice u kinu razlikuju se od kokica napravljenih kod kuće. Kutija kokica za kino može sadržavati do 1090 kalorija i 2650 miligrama natrija. Kada su napravljene na zraku i lagano začinjene, tada su kokice učinkovito zdrav međuobrok", objasnili su iz Američkog udruženja za srce.