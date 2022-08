'Želim imati aferu sa svojom udanom kolegicom, ali bojim se da će moja supruga saznati'

– Kolegica s posla jednog je dana ušla za mnom u ormar i počela me ljubiti te prije nego što sam osvijestio što radi, ona je noge omotala oko mog struka. Bilo je to najveće uzbuđenje u mom životu Bio sam šokiran onim što se dogodilo, a to je u meni probudilo osjećaje koje nisam imao 15 godina. Ja sam oženjen muškarac od 43 godine sa sinom i kćerkom od šest i četiri godine. Ova žena ima 28 godina i zaručena je – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su radili na projektu skoro šest mjeseci. Oboje se bave IT razvojem i jedan od njihovih klijenata ima stroge rokove pa su često radili do kasno. Ova kolegica je pametna, ljupka i duhovita. Osjećao je da ga privlači. Međutim, ona se udaje za nekog drugog pa je mislio da ga nikad neće ni pogledati.

– Ali što smo više radili zajedno, to smo se više zbližavali i na kraju bismo zajedno ručali ili svratili u pub na putu kući. Uvijek je prolazila kraj mene, dodirivala mi ruke i noge. Ostavio sam ove male geste u pozadini svog uma. Sada me zamolila da izađem s njom nakon posla u petak. Volio bih otići i upoznati je, ali mislim da svi znamo kako će ovo završiti ako odem. Osim toga, imam vlastitu ženu. Iskra je napustila naš brak nakon što je ona imala aferu. Oprostio sam joj i dogovorili smo se da pokušamo ponovno zbog djece. Sada su stvari među nama u redu, ali mislim da nikada nećemo imati strast ili ljubav jedno prema drugome kao prije. Nikad nisam zamislio da ću je prevariti nakon sve boli koju mi ​​je nanijela – nastavio je.

– Znate da dvije greške ne čine ispravnu stvar. Vaša mlađa kolegica je zadovoljila vaš ego, ali nemojte to učiniti. Imate previše za izgubiti. Vi ste oženjen muškarac i vaša kolegica se također treba vjenčati. Nemojte dodatno komplicirati svoje živote. Osim toga, seks može biti strastven, ali vi ste u vrlo različitim životnim fazama, što znači da vjerojatno u ovoj vezi nema budućnosti. Recite svojoj kolegici da je ovo bilo jednokratno i da bi trebala nastaviti sa svojim planovima za vjenčanje, ako je sigurna da se želi udati za svog zaručnika. Nemojte se mučiti s nesretnim brakom misleći da vam je dobro zbog djece, to je vrlo štetno za njih – odgovorila mu je Deidre.

