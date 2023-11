Zašto žene žive dulje od muškaraca? 'Nekoliko je razloga...', kažu liječnici

Prema Eurostatu, razlika između očekivanog životnog vijeka žene i muškarca je oko 5.5 godina u korist žena, dok je u SAD-u ta razlika i nešto veća i iznosi otprilike šest godina (očekivani životni vijek za žene je 79 godina, dok je za muškarce 73 godine), a prema liječnicima, nekoliko je razloga zašto žene u cijelom zapadnom svijetu žive dulje od muškaraca. “Estrogen održava zdrave krvne žile izazivajući dilataciju (širenje žila) i poboljšavajući funkciju endotelnih stanica”, rekao je dr. Robert Segal, kardiolog i osnivač Manhattan Cardiology. "To može poboljšati protok krvi i smanjiti rizik od ateroskleroze, koja je glavni uzrok bolesti srca", objasnio je, dodavši kako postoji još jedan način na koji taj reproduktivni hormon pomaže ženama. "Estrogen može poboljšati profil kolesterola snižavanjem razine LDL (lošeg) kolesterola i podizanjem razine HDL (dobrog) kolesterola". Također, kaže dr. Segal, protuupalna svojstva estrogena pomažu smanjiti upalu u krvnim žilama, što bi moglo smanjiti rizik od kroničnih kardiovaskularnih bolesti poput koronarne bolesti srca, srčanog udara, moždanog udara i zatajenja srca. Podsjetimo, kardiovaskularne bolesti su u većini zapadnih zemalja prvi i najčešći uzročnici smrti.

"Još jedan razlog zašto žene žive dulje od muškaraca je taj što ne sudjeluju u rizičnom ponašanju tako često", kaže dr. Rohit Vuppuluri, kardiolog iz Chicaga koji napominje da su češće muškarci ti koji su skloni 'lošim' navikama kao što su pušenje cigareta, pijenje alkohola, korištenje droga i loša prehrana.

"Sva ta ponašanja"povećavaju rizik od kroničnih bolesti poput hipertenzije, hiperlipidemije, dijabetes melitusa, kronične opstruktivne plućne bolesti, kronične bolesti bubrega, ciroze jetre i pretilosti", kaže kardiolog, a sve te kronične bolesti konačnici mogu dovesti do prijevremene smrti. "Muškarci također češće imaju opasne poslove, voze nesmotrenije i više riskiraju u sportu. To može dovesti do nesreća i ozljeda, što im može učiniti život još kraćim", rekao je Segal.

Redovita konzumacija zdravijih i hranjivijih namirnica može također pomoći da dulje živimo, a prema istraživanju, žene na to paze više nego muškarci. Dijetetičarka Blanca Garcia kaže tako da češće viđa da žene kupuju namirnice, planiraju obroke i traže pomoć nutricionista kako bi zadovoljile svoje prehrambene potrebe, nego muškarci.

"Čvrsto vjerujem da prehrana i tjelovježba igraju važnu ulogu u dugovječnosti osobe jer bolji izbor hrane održava tijelo u ravnoteži, a kretanje održava mišiće i kosti jačima”, rekla je, a tjelovježba i bolja prehrana znače i bolje zdravlje srca, kontrolu tjelesne težine i opću dobrobit, sve što može godinama produljiti naš život."

Uz sve navedeno, studija Studija Američke akademije obiteljskih liječnika iz 2017. pokazala je da žene češće idu liječniku.

“Puno je vjerojatnije da će muškarci odbaciti bol u prsima i kratkoću daha kao manje simptome koji će proći sami od sebe umjesto da potraže liječničku pomoć; a kada napokon i odu liječniku, rezultati raznih istraživanja pokazuju da se manje drže njihovih uputa nego žene.

