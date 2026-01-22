Zaboravite sve što ste znali: Znanstvenici otkrili kada je muškarcima libido na vrhuncu

Seksualna želja pokretačka je sila u mnogim vezama i temeljni dio ljudskog postojanja, no uvriježeno mišljenje da je to "igra za mlade" nedavno je u potpunosti opovrgnuto. Ono što smo nekada mislili o muškoj seksualnoj želji i trenutku kada ona doseže svoj vrhunac u potpunosti se promijenilo zahvaljujući novim istraživanjima. Opsežna studija objavljena u časopisu Scientific Reports ispitala je podatke više od 67 tisuća ljudi u dobi od 18 do 89 godina, a najiznenađujućiji nalaz bio je da muška seksualna želja zapravo ne doseže vrhunac u tinejdžerskim godinama ili dvadesetima, kako se prethodno vjerovalo.

Umjesto toga, istraživači su utvrdili da muška žudnja za seksom doseže najvišu točku u kasnim tridesetima i ranim četrdesetima. Kao jedno od mogućih objašnjenja, znanstvenici teoretiziraju da dinamika odnosa "može igrati značajniju ulogu nego što se u početku pretpostavljalo". Primijetili su kako su stabilne, dugoročne veze povezane s povećanom seksualnom aktivnošću i emocionalnom intimnošću, što bi moglo doprinijeti jačanju libida u kasnijim godinama, za razliku od prolaznih veza karakterističnih za mlađu dob.

Još jedno zanimljivo otkriće bilo je da se razina seksualne uzbuđenosti osobe može predvidjeti na temelju njezine pozadine. Osim što su od sudionika tražili da ocijene svoju opću razinu seksualne želje, istraživači su prikupljali i informacije o njihovoj dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji, poslu i razini obrazovanja. "Nalazi su pokazali da demografski čimbenici sami po sebi, čak i bez uzimanja u obzir psiholoških ili relacijskih utjecaja, objašnjavaju 28% varijacija u seksualnoj želji", napisali su istraživači u svojoj studiji, što sugerira da okruženje i životni stil imaju snažan utjecaj na libido.

Iako libido s godinama ima tendenciju opadanja, istraživači su otkrili da je taj pad znatno dramatičniji kod žena. Čini se da i roditeljstvo, možda ne iznenađujuće, utječe na želju za akcijom u spavaćoj sobi, no na različite načine kod muškaraca i žena. Žene koje su imale djecu pokazale su nižu seksualnu želju, dok su muškarci s velikim obiteljima prijavili viši seksualni nagon. Ginekologinja dr. Jessica Shepherd to je ranije objasnila "hormonalnim fluktuacijama tijekom trudnoće, dojenja ili menopauze, koje mogu doprinijeti smanjenom libidu" kod žena.

Tko ima najsnažniju želju?

Na pitanje tko ima najjači libido od svih ispitanih skupina, odgovor je bio jasan. To su osobe koje se identificiraju kao biseksualne ili panseksualne, odnosno one koje osjećaju privlačnost prema ljudima bez obzira na njihov spol. Njihovi rezultati pokazali su najvišu razinu seksualne želje u usporedbi s drugim skupinama, što otvara nova pitanja o povezanosti seksualne orijentacije i intenziteta libida.

Više od same želje: Seksualni nagon i zdravlje

Seksualno zadovoljstvo povezano je s boljim zdravljem, manjim brojem fizičkih simptoma i općenito većom kvalitetom života, tvrdi dr. Shepherd. Nizak seksualni nagon može ukazivati na niz zdravstvenih problema, uključujući poteškoće s hormonima, snom, raspoloženjem, vaskularnom funkcijom i, naravno, kvalitetom partnerskog odnosa. Štoviše, studija objavljena u časopisu PLOS One sugerirala je da muškarci s niskim libidom imaju gotovo dvostruko veću vjerojatnost od prerane smrti, što naglašava važnost libida kao pokazatelja cjelokupnog zdravlja.

Iako na tržištu postoji niz tretmana koji obećavaju pojačan libido, od električnih šokova do "prirodne Viagre", istraživači koji stoje iza najnovije studije nadaju se da će više ljudi shvatiti kako su promjene u želji potpuno prirodne. Razumijevanje da libido fluktuira tijekom života i da na njega utječu brojni faktori, od veza do demografije, ključno je za zdrav i ispunjen seksualni život.