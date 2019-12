Vrtilo joj se u glavi, pa otkrili da ima tumor: Operirali ju budnu deset sati!

Nichole Bates iz Minnesote, dijagnosticiran je tumor astrocitom na prednjoj lijevoj strani mozga u srpnju ove godine. Ova 29-godišnjakinja je imala vrtoglavicu do tri puta dnevno, a također je patila od umora. Ali nikada nije zamišljala da će to biti posljedica raka jer je bila fizički dobro i trenirala je u teretani pet puta tjedno, natječući se u bodybuildingu, prenosi dailymail.co.uk.

Bates se morala probuditi tijekom operacije uklanjanja 85 posto tumora kako bi kirurzi bili sigurni da nisu uzrokovali oštećenje mozga. Odtada je bila na kemoterapiji da ubije preostali tumor i polako se vraća u svoj režim treninga. Sebe opisuje kao zdravstvenog i wellness trenera i vjeruje u Boga, rekla je: "Nikada nisam očekivala da ću voditi ovu veliku bitku. Upala sam u fitness jer sam željela pomoći drugima da promijene nezdrave navike. Uvijek sam se jako brinula o sebi."

Nichole je uživala radeći kako bi postigla svoj cilj - natjecanje boybuildera u bikiniju 2018. godine. Rekla je: "Doživljavala sam epizode pljuvanja i osjećala sam vrtoglavicu jedan do tri puta tijekom dana na poslu ili nakon posla. Morala sam pljunuti u šalicu ili u toalet i to je bila samo pljuvačka, nije bilo povraćanja. Što se više to događalo, bila sam umornija i morala sam puno spavati."

Foto: Nichole Bates

Nije puno obrađala pažnju, no kako su se simptomi nastavili, otkrila je i da svaki dan mora spavati kako bi se borila s njima i pobijedila umor. Do 9. srpnja Bates je odlučila da treba ići u bolnicu na pregled. Dijagnosticiran joj je rak isti dan nakon pregleda.



Rekla je: "Liječnica koja je radila sa mnom odmah mi je napravila MRI i otkrila masu u mom mozgu za koju je vjerovala da je tumor i najvjerojatnije karcinom. Zatim me poslala u bolnicu u Minneapolisu da radim s onkološkim timom kako bih obavila biopsiju i utvrdila rak astrocitoma. Astrocitom je mutiran i dobro reagira na liječenje zračenjem i kemoterapijom, ali se stalno razvija."

Kao i kod većine tumora mozga, uzrok nije poznat. Znanstvenici vjeruju da su za to krivi geni. Nije jasno koji je razred imala gospođa Bates, ali trebala je na operaciju oko šest tjedana kasnije. "Nakon završetka operacije za biopsiju, osjećala sam se više samouvjereno za ozdravljenje od raka mozga."

Foto: Nichole Bates

Neurolog koji je završio biopsiju uputio ju je svom kirurgu mentoru na klinici Mayo na budnu kraniotomiju 23. kolovoza 2019. godine. Takav zahvat omogućuje kirurzima da znaju koja područja mozga kontroliraju funkcije poput jezika, govora i motoričkih vještina, tako da ih se može izbjeći. "Operacija je trajala 10 sati," rekla je Bates i nastavila: "Moje su emocije bile snažne, jer doživjeti budnu operaciju je nešto nestvarno. Ne sjećam se baš puno toga, ali slijedio sam upute za pomoć kirurgu."



"Moj tumor bio je smješten na prednjoj lijevoj strani moje glave, koji je također utjecao na prednji, temporalni režanj i bazalni ganglij, dio moga mozga i to je utjecalo na stvari poput mojih očiju, mog govora i drugih stvarno važnih funkcija. Željeli su biti sigurni da nisu oštetili nijedno moje područje govornog sustava ili velike krvne žile. Dakle, ostavili su dijelove tumora koji su bili blizu tih područja kako ne bi oštetili ništa u pokušaju uklanjanja tumora."

Foto: Nichole Bates

Nakon tjedan dana u bolnici, započela je 16. rujna kombinirano zračenje i oralnu kemoterapiju kako bi umanjila preostali tumor. Završila je s tim u listopadu, ali s kemoterapijom će nastaviti narednih šest mjeseci, a MRI će obaviti svaka dva mjeseca kako bi se procijenila veličina tumora. "Astrocitom može narasti i u budućnosti, pa će trebati raditi dodatne tretmane. Međutim, kirurg koji je otkrio moj astrocitom rekao mi je da će zbog moje dobi, zdravlja i kako se medicina i dalje razvija, stvoriti rješenje za njegovo uklanjanje i potpuno izliječenje."

Foto: Nichole Bates

Nakon poraza - dijagnoze raka, sada shvaća da se čak i najzdraviji ljudi mogu suočiti s bitkama koje nisu pod njihovim nadzorom. "Jača sam i hrabrija nego što sam ikad bila. Kao treneru važno mi je podučavati ljude o prehrani i pojmovima vezanim za vježbanje, kao i podučavanju o samoozljeđivanju i upravljanju stresom, ali sada sam doživila novu razinu."



Također se vraća u teretanu, polako nadograđujući svoju kondiciju s treningom snage u kojem je uvijek uživala.

Foto: Nichole Bates