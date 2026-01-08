Živi na temperaturama i do -52 stupnja Celzijusa, a sada otkriva trikove kako se ugrijati na hladnoći bez velikih troškova

Preživjeti temperaturu od –52 °C zagrijavajući motornu pilu otvorenim plamenom nije iskustvo koje dijeli mnogo ljudi. No arktički rendžer Josh Spice našao se upravo u toj situaciji – pokušavajući odlediti smrznute oštrice pile kako bi posjekao dovoljno drva i preživio noć na sjeveru Aljaske, prenosi Sky News.

Spice patrolira područjem Arktičkog nacionalnog parka, gdje snijeg pada i do osam mjeseci godišnje, a zimi dan traje svega šest sati. Upravo zato ima jedinstveno iskustvo kada je riječ o suočavanju s ekstremnom hladnoćom. U kontekstu visokih cijena energije i sve oštrijih zima, njegovi savjeti – kao i oni Harleyja Drobe, gradonačelnika International Fallsa u Minnesoti, grada poznatog kao “Ledena kutija Amerike” – zvuče iznenađujuće primjenjivo.

Foto: @staysanesleepoutside/Instagram

Spice, koji već 16 godina živi u Fairbanksu na Aljasci, naglašava da je ključno spriječiti gubitak topline kroz ulaze i izlaze. Kada su temperature u njegovu susjedstvu pale na –41 °C, razlika između unutarnjeg i vanjskog zraka u njegovoj kolibi iznosila je čak 63 stupnja.

“Kad otvorite vrata, val hladnog zraka je brutalan”, kaže. Idealno rješenje je zatvorena veranda, takozvani arktički ulaz, ali jednostavnija i jeftinija alternativa je objesiti debelu vunenu deku preko vrata kako bi se stvorio dodatni toplinski tampon.

Još jedan jednostavan trik je nanošenje prozirne folije na rubove prozora pomoću sušila za kosu. Ako je dobro zategnuta, folija zatvara sitne pukotine kroz koje ulazi hladan zrak. “I najmanji propuh, koji je neprimjetan u toplijim mjesecima, zimi se osjeti kao ledeni mlaz”, objašnjava Spice. U ekstremnim uvjetima, kondenzacija na staklu može se čak i zamrznuti, dodatno hladeći prostor.

Foto: @staysanesleepoutside/Instagram

Zašto je peć na drva zlata vrijedna

“Peći na drva su izuzetno važne jer daju toplinu s malo vlage”, kaže Spice. Suhi zrak pomaže tijelu da se učinkovitije zagrije jer vlaga ne ostaje zarobljena na koži i u odjeći. To je posebno važno nakon boravka na hladnoći, kada se znoj ispod slojeva odjeće na ekstremnim temperaturama može pretvoriti u mraz. “Imao sam doslovno ledene ploče na licu i glavi”, prisjeća se. Gradonačelnik Droba se slaže: “Mi slavimo hladnoću, ali kad postane ekstremna, svi se instinktivno približavamo kaminu”.

Foto: @staysanesleepoutside/Instagram

Uložite u pravu obuću – i to broj veću

Za one koji nisu navikli na temperature ispod ništice, dobra obuća je presudna. International Falls bilježi temperature i do –48 °C, a zimi se po zaleđenim jezerima čak voze automobili. Spice savjetuje kupnju čizama broj većih kako bi u njih stale debele čarape i ulošci, bez stezanja stopala. Dobra cirkulacija krvi ključna je za toplinu. Uz to preporučuje rukavice s tankom podstavom za precizne zadatke te slojevitu odjeću, ali od materijala koji doista zadržavaju toplinu, poput vunenog donjeg rublja.

“Test s mačkom”

Spice ima i neobičan, ali učinkovit test za hladnoću u domu – mačku. “Moja je kao kanarinac u rudniku”, kaže. Ako joj je negdje hladno, to je znak da i ljudima nije ugodno. Posebno ističe podove: tvrde, nepokrivene površine zimi su najveći izvor hladnoće. “Dovoljno je staviti tepih ili deku i cijela soba odmah djeluje toplije”, zaključuje.