Žena tvrdi da je vidjela Boga tijekom iskustva bliske smrti: 'Bilo je potpuno drugačije od onoga što sam zamišljala'

Žena koja je zamalo poginula nakon prometne nesreće na motociklu tvrdi da je tijekom svega što se događalo susrela Boga i da je to božansko biće bilo potpuno drugačije od onoga što je zamišljala. Beverly Brodsky inzistira na tome da Bog kojem je svjedočila nema nikakve sličnosti s biblijskim opisima i tvrdi da je iskustvo potpuno promijenilo njezin život. Beverly je odrasla u konzervativnom židovskom okruženju u Philadelphiji. Zgrožena zločinima holokausta sa samo osam godina, odbacila je Boga i prihvatila ateizam 1958. godine. Zatim, u dobi od 20 godina, 1970., njezin se svijet okrenuo naglavačke kada je doživjela prometnu nesreću na motociklu blizu Sunset Boulevarda u Los Angelesu. Zadobila je frakturu lubanje, a desna strana lica bila joj je otkinuta. Beverly je provela dva tjedna na intenzivnoj njezi u bolnici UCLA, izvještava Express. Liječnici su je obavijestili da se s tako teškim ozljedama obično susreću samo na bojnim poljima te su joj morali staviti zavoje natopljene solju na rane. Otpuštena bez ikakvog ublažavanja boli, osjećala se potpuno beznadno i vapila je Bogu za kojeg više nije vjerovala da postoji.

"Bože, ako si tu, sada me možeš imati jer sam gotova", rekla je. U trenutku je sva njezina agonija nestala i našla se kako lebdi iznad vlastitog tijela. Ugledala je anđela na stropu za kojeg tvrdi da je izgledao muški i zračio unutarnjim sjajem. Rekla je da ju je uhvatio za ruku i sva nesigurnost ili pitanja su nestala. Beverly je podijelila svoje izvanredno iskustvo s autorom Kennethom Ringom, rekavši: "Jedva sam imala vremena shvatiti neobičnost situacije, da sam to bila ja, ali ne u svom tijelu - kada mi se pridružilo blistavo biće okupano svjetlucavim bijelim sjajem. Poput mene, ovo biće je letjelo, ali nije imalo krila. Osjetila sam strahopoštovanje kada sam se okrenula prema njemu; ovo nije bio običan anđeo ili duh, već je bio poslan da me izbavi. Iz njegovog bića isijavala je takva ljubav i nježnost da sam osjećala da sam u prisutnosti Mesije".

"Tko god bio, njegova prisutnost produbila je moj mir i probudila osjećaj radosti. Nježno me uzeo za ruku i proletjeli smo ravno kroz prozor. U toj čudesnoj prisutnosti, sve je bilo kako treba biti". Zatim se sjeća kako je vođena prema jarkom svjetlu iznad Tihog oceana uz stazu. "Sada, još uvijek ruku pod ruku s anđelom, dovedena sam u otvor malog, mračnog prolaza", dodala je. Beverley se upustila na dugo putovanje prije nego što je konačno stigla do svog "odredišta". Opisala je taj trenutak rekavši: "Tamo, preda mnom, bila je živa prisutnost svjetlosti. U njoj sam osjetila sveprožimajuću inteligenciju, mudrost, suosjećanje, ljubav i istinu. U ovom savršenom biću nije bilo ni oblika ni spola". "Odmah sam ga obrušila na sva pitanja o kojima sam se ikada pitala; sve nepravde koje sam vidjela u fizičkom svijetu. Ne znam jesam li to učinila namjerno, ali otkrila sam da Bog odmah zna sve vaše misli i telepatski odgovara. Moj um je bio gol; zapravo, postao sam čisti um". "Eterično tijelo u kojem sam putovala kroz tunel kao da više ne postoji; bila je to samo moja osobna inteligencija suočena s tim Univerzalnim Umom, koji se odjenuo u slavno, živo svjetlo koje se više osjećalo nego vidjelo, budući da nijedno oko nije moglo upiti njegov sjaj".

Beverley je dodala: "Dobila sam više od pukih odgovora na moja pitanja; svo znanje mi se otkrilo. Bila sam ispunjena Božjim znanjem i u tom dragocjenom aspektu njegovog Bića, bila sam jedno s njim. Ali moje putovanje otkrića tek je počinjalo. Zatim se prisjeća kako je vođena prema jarkom svjetlu iznad Tihog oceana uz stazu. Dodala je: "Posljednja stvar koju sam vidjela prije nego što je sav vanjski vid završio bila je slavna vatra - jezgra i središte čudesne zvijezde. Možda je to bio simbol blagoslova koji mi je sada trebao doći". Zatim se ponovno našla u svom ozlijeđenom tijelu. Sada članica crkve, Beverley je posvetila godine dijeljenju svog iskustva bliske smrti s drugima. Njezin izvještaj pojavljuje se u knjizi Evelyn Elsaesser Valarino i Kennetha Ringa, Lekcije iz svjetla. Ring je opisao njezino iskustvo kao "moguće najdirljiviji u cijeloj mojoj kolekciji". Beverly je bila predstavljena u časopisu McCall's, pojavila se u BBC-jevom dokumentarcu (The Human Body), dala je prvi intervju na izraelskom javnom radiju i navedena je u izdanju časopisa Who's Who u Americi iz 2006. godine.