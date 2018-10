Ove su bolesti glavni uzrok smrti u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je lani umrlo 53.477 ljudi, što je 1935 umrlih više nego 2016., a najčešći uzroci smrti i dalje su cirkulacijske bolesti te rak, podaci su iz izvještaja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Najsmrtonosniji rakovi su onaj debelog crijeva te pluća, dok prvi put, u posljednjih pet godina zasigurno, rak dojke više nije u deset najčešćih uzroka smrti u nas. Kada se gledaju uzroci smrti prema spolovima, tada je kod žena ta bolest lani bila na sedmom mjestu (853 smrti) što je veliki pomak u usporedbi s godinom ranije kada je rak dojke među ženama bio četvrti najčešći uzrok smrti s 990 umrlih.

Zamijenili mjesta

Spomenuti izvještaj nadalje navodi i da je u poretku deset najčešćih uzroka smrti prošle godine u Hrvatskoj došlo do još promjena u usporedbi s 2016. godinom. Naime, dijabetes i rak debelog crijeva zamijenili su mjesta u tom poretku pa je lani dijabetes bio češće uzrok smrti i nalazi se na četvrtom mjestu, a na tu je listu ušla i – upala pluća. S 992 umrla od upale pluća prošle godine ta je bolest bila smrtonosnija od kroničnih bolesti jetre i ciroze te hipertenzije.

Na prvom mjestu i dalje su bolesti cirkulacijskog sustava koje čine čak 44 posto uzroka svih smrti lani, a najviše ljudi umrlo je od ishemijske bolesti srca. Ipak, podaci su to koji pokazuju i da se smrtnost od tih bolesti polako smanjuje, ali posebnu pozornost treba usmjeriti na pojedine hrvatske županije, objašnjava akademik Davor Miličić, predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.

– Vrlo je važno posebnu pozornost usmjeriti na neke hrvatske županije u kojima je, nažalost, još uvijek kardiovaskularna smrtnost dvostruko veća nego u primorskoj Hrvatskoj, Međimurju i Zagrebu. To su, primjerice, Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska županija koje uvjerljivo prednjače u smrtnosti od bolesti srca. Težište treba biti na prevenciji, ali i na dostupnosti zdravstvene zaštite koja, nažalost, nije optimalna u nekim dijelovima naše domovine. Problem je, naravno, vrlo slojevit, od manjka liječnika i medicinskih sestara do općenito nižeg obrazovnog statusa, životnog standarda i starenja stanovništva. Zdravstvena slika nacije odraz je cjelokupnog stupnja razvijenosti društva, pa tako je to upravo i s bolestima srca – objašnjava ovaj liječnik, inače i predsjednik Hrvatskoga kardiološkog društva.

Više od prosjeka EU

Kako tumači akademik Miličić, u nas je na stotinu tisuća stanovnika stotinu umrlih od kardiovaskularnih bolesti više (290) nego što je to prosjek Europske unije (190).

– Kada to razmatramo u kontekstu cijele Europe, onda smo nešto bolji jer su prosječne europske standardizirane stope kardiovaskularne smrtnosti oko 320 na stotinu tisuća – dodaje akademik Miličić.

