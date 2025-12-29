Doktorica otkrila tajnu dugovječnosti: Ove 3 navike prakticiraju 'super-starci'

Mnoge svakodnevne navike koje činimo gotovo automatski mogu imati ogroman utjecaj na dugovječnost. Od prehrambenih izbora do tjelesne aktivnosti i načina na koji upravljamo stresom, određeni postupci i rutine pokazuju se ključnima za očuvanje zdravlja i povećanje životnog vijeka. Iako ne postoji čarobna formula koja jamči stotu, uvođenje nekoliko promišljenih navika može značajno poboljšati kvalitetu života i pomoći nam da živimo dulje i zdravije.

Pojam "super-ager" ("super-starci") odnosi se na starije osobe koje posjeduju izvanredne kognitivne i fizičke sposobnosti te karakteristike ponašanja u usporedbi s njihovim vršnjacima u istoj dobnoj skupini. Iako genetika može igrati ulogu u postizanju ovoga, postoje i čimbenici životnog stila na koje biste trebali obratiti pozornost. Dr. Amy Shah susrela se s brojnim "super-starcima" tijekom svoje karijere, uključujući i vlastite roditelje! Zato je odlučila podijeliti svoju mudrost s drugima koji žele živjeti dug i zdrav život. Liječnička stručnjakinja predložila je na koje se tri navike svatko može usredotočiti, piše Daily Express.

1. Održavajte društvene veze: Sudjelovanje u raspravama i društvenim okupljanjima vježba pamćenje, fokus, komunikaciju i sposobnosti rješavanja problema, osiguravajući da mozak ostane aktivan i fleksibilan. Osim toga, društveno okruženje često vas upoznaje sa svježim konceptima, gledištima i znanjem, što poboljšava kognitivne performanse.

Dr. Shah cijeni što njezini indijski roditelji imaju koristi od živahne zajednice koja im pruža podršku i društvene veze kako stare. Ako trenutačno nemate puno društvenih veza, ne brinite. Možete se uključiti prijavom u klubove, volontiranjem ili provođenjem vremena s prijateljima i obitelji.

2. Ostanite tjelesno aktivni: Dokazano je da tjelesna aktivnost, posebno kardiovaskularne vježbe, povećava hipokampus (ključno središte pamćenja) i smanjuje propadanje mozga povezano sa starenjem. Nadalje, poboljšava protok krvi u mozak, potiče razvoj novih moždanih stanica, podržava psihološko blagostanje i uspostavlja rutinu.

Dr. Shah predložila je svakodnevno izvođenje tri jednostavne vježbe za održavanje tjelesne kondicije: spuštanje na pod i ponovno ustajanje, balansiranje na jednoj nozi i izvođenje dubokog čučnja.

3. Stimulirajte svoj um: Trening mozga pomaže u postajanju "super-starcem" jer poboljšava kognitivne sposobnosti, potiče plastičnost mozga, odgađa kognitivno propadanje, potiče kontinuirano učenje te poboljšava emocionalnu dobrobit. Da biste održali aktivan um, pobrinite se da se potičete svježim i raznolikim aktivnostima da bi vaš mozak dobro funkcionirao.

Dr. Shah predložila je zagonetke, savladavanje novog plesa ili sviranje glazbenog instrumenta kao ugodne metode za postizanje toga. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) navela je da učenje novih vještina također može pomoći vašem mentalnom blagostanju: povećanjem samopouzdanja i podizanjem samopoštovanja, pomažući vam da izgradite osjećaj svrhe te pomažući vam da se povežete s drugima.