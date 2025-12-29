Recite zbogom mrljama i kamencu: Ovo je 6 provjerenih načina da vaša tuš-kabina uvijek blista

Staklena tuš-kabina izgleda odlično, sve dok se na njoj ne počnu hvatati kamenac, tragovi vode i sapunica. Problem je što se te naslage brzo slože u mutni film pa staklo izgleda prljavo čak i kada se redovito briše. Uz ovih 6 trikova može se očistiti brzo, bez ribanja do iznemoglosti.
Staklena tuš-kabina izgleda odlično, sve dok se na njoj ne počnu hvatati kamenac, tragovi vode i sapunica. Problem je što se te naslage brzo slože u mutni film pa staklo izgleda prljavo čak i kada se redovito briše. Uz ovih 6 trikova može se očistiti brzo, bez ribanja do iznemoglosti.
Foto: Shutterstock
Ocat i topla voda (klasika protiv kamenca): Pomiješajte alkoholni ocat i toplu vodu u raspršivaču u omjeru od otprilike 1:1 te poprskajte staklo. Ostavite 10 do 15 minuta pa prebrišite spužvicom i isperite. Na kraju obrišite suhom krpom kako ne bi ostali tragovi.
Foto: Shutterstock
Limunska kiselina (za tvrdokorni kamenac): U toploj vodi otopite limunsku kiselinu i nanesite na staklo, posebno na bijele točkice kamenca. Pustite da odstoji nekoliko minuta pa prebrišite i isperite. Ova metoda je odlična kad ocat više ne 'probija' naslage.
Foto: Shutterstock
Pasta od sode bikarbone (za sapunicu i film): Sodu bikarbonu pomiješajte s malo vode u pastu i nanesite na vlažno staklo. Lagano utrljajte mekom spužvom ili krpom pa isperite. Ne pritišćite prejako i izbjegavajte grube abrazive kako ne biste izgrebali staklo ili zaštitni premaz.
Foto: Shutterstock
Sredstvo za suđe i topla voda (za brzo odmašćivanje): Par kapi deterdženta za suđe u toploj vodi razbija masni film od proizvoda za njegu i sapunice. Operite staklo mekom spužvom, zatim temeljito isperite da ne ostanu klizavi tragovi. Suha krpa ili brisač nakon toga vraćaju 'sjaj bez šara'.
Foto: Shutterstock
Brisač za staklo nakon svakog tuširanja (prevencija koja spašava): Najveća razlika nastaje kad nakon tuširanja povučete brisač po staklu 20 do 30 sekundi. Time skidate vodu prije nego što se osuši i ostavi kamenac. Manje naslaga znači da ćete 'veliko čišćenje' raditi puno rjeđe.
Foto: Shutterstock
Mikrovlakna i suho poliranje (za finiš bez mrlja): Kad je staklo čisto, mikrokrpa bez omekšivača je najbolji način da uklonite tragove i ispolirate površinu. Suho poliranje daje onaj efekt 'kao novo' i posebno pomaže na tamnim okvirima i rubovima. Ako koristite papirnate ručnike, birajte one koji ne ostavljaju vlakna.
Foto: Shutterstock
