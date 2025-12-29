Recite zbogom mrljama i kamencu: Ovo je 6 provjerenih načina da vaša tuš-kabina uvijek blista
Staklena tuš-kabina izgleda odlično, sve dok se na njoj ne počnu hvatati kamenac, tragovi vode i sapunica. Problem je što se te naslage brzo slože u mutni film pa staklo izgleda prljavo čak i kada se redovito briše. Uz ovih 6 trikova može se očistiti brzo, bez ribanja do iznemoglosti.
Ocat i topla voda (klasika protiv kamenca): Pomiješajte alkoholni ocat i toplu vodu u raspršivaču u omjeru od otprilike 1:1 te poprskajte staklo. Ostavite 10 do 15 minuta pa prebrišite spužvicom i isperite. Na kraju obrišite suhom krpom kako ne bi ostali tragovi.
Limunska kiselina (za tvrdokorni kamenac): U toploj vodi otopite limunsku kiselinu i nanesite na staklo, posebno na bijele točkice kamenca. Pustite da odstoji nekoliko minuta pa prebrišite i isperite. Ova metoda je odlična kad ocat više ne 'probija' naslage.
Pasta od sode bikarbone (za sapunicu i film): Sodu bikarbonu pomiješajte s malo vode u pastu i nanesite na vlažno staklo. Lagano utrljajte mekom spužvom ili krpom pa isperite. Ne pritišćite prejako i izbjegavajte grube abrazive kako ne biste izgrebali staklo ili zaštitni premaz.
Sredstvo za suđe i topla voda (za brzo odmašćivanje): Par kapi deterdženta za suđe u toploj vodi razbija masni film od proizvoda za njegu i sapunice. Operite staklo mekom spužvom, zatim temeljito isperite da ne ostanu klizavi tragovi. Suha krpa ili brisač nakon toga vraćaju 'sjaj bez šara'.
Brisač za staklo nakon svakog tuširanja (prevencija koja spašava): Najveća razlika nastaje kad nakon tuširanja povučete brisač po staklu 20 do 30 sekundi. Time skidate vodu prije nego što se osuši i ostavi kamenac. Manje naslaga znači da ćete 'veliko čišćenje' raditi puno rjeđe.
Mikrovlakna i suho poliranje (za finiš bez mrlja): Kad je staklo čisto, mikrokrpa bez omekšivača je najbolji način da uklonite tragove i ispolirate površinu. Suho poliranje daje onaj efekt 'kao novo' i posebno pomaže na tamnim okvirima i rubovima. Ako koristite papirnate ručnike, birajte one koji ne ostavljaju vlakna.